L'un des plus importants week-ends touristiques de l'année au Bas-Saint-Laurent

RIMOUSKI | On peut dire que c'est le Bas-Saint-Laurent au grand complet qui est en effervescence avec les Grandes Fêtes de Rimouski. Pour les commerçants, c'est l'un des plus gros week-ends touristiques de l’année.

Les Grandes Fêtes attirent chaque année plus de 75 000 visiteurs. C'est devenu, selon les organisateurs, un incontournable dans l'industrie touristique au Bas-Saint-Laurent.

Selon une étude réalisée par l'organisation et le ministère du Tourisme, les retombées économiques des cinq jours de festivité s'élèvent à 12 millions $ dans la région.

L'hébergement est très difficile à trouver pendant l’événement, qui donne le coup d’envoi à la saison touristique à Rimouski.

«Ça lance vraiment en grand la saison touristique à Rimouski. Donc, depuis plusieurs années, avec cette fin de semaine là les restaurants sont pleins, les hôtels sont complets. Oui, c’est une de nos grosses fins de semaine, mais je vous dirais que, depuis plusieurs années, Rimouski affiche pratiquement complet jusqu’à la fête du Travail», a expliqué Martin Beaulieu, directeur général de la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER).

Un événement complémentaire au centre-ville

Parallèlement aux Grandes Fêtes, les Terrasses urbaines sont de retour pour une cinquième année. La rue Saint-Germain Est est entièrement piétonne pour trois semaines.

Les restaurateurs et les tenanciers de bar installent des terrasses. Il y a aussi de nombreuses activités qui sont proposées, notamment de l’animation avec des DJ, du yoga et des jeux gonflables pour les enfants.

Les commerçants de la rue Saint-Germain Est se sont réunis dans un organisme à but non lucratif pour organiser l’événement cette année. La réponse est très bonne.

«C’est tout un défi, le personnel se fait rare. Les heures de sommeil sont rares aussi. C’est tellement magique de le vivre et d’être là. Ce n’est pas facile et ce n’est pas évident. Les gens répondent. On l’a vu le premier soir mercredi, il n’y avait pas de spectacle au parc Beauséjour, il y avait seulement nous les Terrasses pour attirer le monde et il y a eu au-dessus de 4000 personnes dans la rue», a dit Guillaume Pelletier, président, Les Terrasses Urbaines Rimouski.

Selon Sébastien Noël, le directeur général des Grandes Fêtes, l'événement est devenu un incontournable en raison de sa constance et du respect de sa mission de départ, celle d'offrir de la musique populaire «pour pas cher».

La programmation est variée pour plaire à toutes les générations. Cette année, Rise Against, Three Days Grace, Rodger Hodgson de Supertramp, LMFAO, Sean Paul, Marc Dupré et Marie-Mai sont en vedette.