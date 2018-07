Omnium britannique: déception pour certains des meilleurs golfeurs au monde

Le numéro un mondial Dustin Johnson n’a pu éviter le couperet au terme des deux premières rondes de l’Omnium de golf britannique, vendredi, en Écosse.

Après avoir remis une carte de 76 la veille, Johnson a joué 72 sur le fameux parcours de Carnoustie pour se retrouver à 148 (+6).

En plus du numéro un, Justin Thomas (deuxième), Bubba Watson (13e), Hideki Matsuyama (16e) et Sergio Garcia (19e) ont tous dû plier bagage.

Pour sa part, le numéro trois mondial Justin Rose a évité le couperet de peu, lui qui se retrouve avec un cumulatif de 145 (+3).

Les rondes du week-end ne seront pas moins intéressantes à suivre avec la présence de Tiger Woods, entre autres. Pour une deuxième journée consécutive, Woods a joué la normale (71). Le célèbre Américain a réussi quatre oiselets et commis autant de bogueys lors de la deuxième ronde.

Après une approche fantastique au 18e trou, Woods a malencontreusement raté un court roulé qui lui aurait permis d’ajouter un oiselet.

«J’ai joué un peu mieux hier [jeudi], a indiqué Woods au site web de la PGA. Aujourd’hui [vendredi], ce n’était pas vraiment bien, mais finalement réussi un oiselet sur une normale cinq, donc il y a du positif.»

Wood pointe au 29e échelon en compagnie de 10 autres golfeurs, à 142 (N).

Un autre Johnson en tête

Après 36 trous, les Américains Zach Johnson et Kevin Kisner partageaient la tête, revendiquant tous deux un dossier de 136 (-6).

Johnson a fait un bond de sept positions grâce à une performance de 67 (-4). L’athlète de 42 ans a terminé dans le top 16 à six reprises au cours des sept dernières éditions du tournoi.

«J’ai l’impression que ce championnat, plus que n’importe quel autre, amplifie exactement sur quoi j’ai besoin de travailler, c’est-à-dire mes forces et mes faiblesses, a dit Johnson. Une fois que j’ai compris ça, je ne me souviens plus si c’était la première, la deuxième ou la troisième année, j’ai compris quel style jouer.»

Les leaders sont pourchassés par un trio composé de Tommy Fleetwood, Pat Perez et Xander Schauffele, qui sont tous à un coup de la tête.

Rory McIlroy est par ailleurs en bonne position, à 138 (-4), grâce à deux cartes de 69. Il partage le sixième rang avec quatre concurrents.

L’unique Canadien en liste, Adam Hadwin, a joué 70 (-1). Son cumulatif de 143 (+1) lui confère le 40e rang à égalité avec 10 adversaires.