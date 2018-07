Toutes les vedettes portent cette camisole simple et VRAIMENT pas chère

On n’a pas pu s’empêcher de remarquer que plusieurs vedettes et «instagrammeuses» s’arrachaient toutes la même camisole à fines bretelles.

C’est cette photo de Kendall et Kylie Jenner qui a suscité un engouement pour cette pièce de vêtements basique.

Une publication partagée par Kylie (@kyliejenner) le 17 Juil. 2018 à 2 :42 PDT

Sur l’image, on peut voir Kylie porter la fameuse cami en version beige et sa sœur, en version noire. On a découvert qu’elle provenait de la boutique en ligne Meshki, une marque australienne qui offre un inventaire complet de tenues prisées par les célébrités et les instababes.

Une publication partagée par Kendall (@kendalljenner) le 17 Juil. 2018 à 2 :22 PDT

Une publication partagée par Ariana Grande Butera (@herpetiana) le 20 Juil. 2018 à 10 :10 PDT

Une publication partagée par Kylie (@kyliejenner) le 1 Mai 2018 à 11 :12 PDT

On adore aussi les prix mini de la marque : vous pouvez porter la même cami qu’Ariana, Kendall et Kylie pour seulement 43,99 $!

Haut écourté «Yvonne» à col carré de Meshki, 44$, en ligne

Pour celles qui veulent une option vraiment semblable et encore moins cher, Dynamite a récemment sorti des «bodysuits» au même style que la populaire camisole de Meshki. Ils sont dispos en noir, rouge et blanc.

Body à col carré blanc, 30$, chez Dynamite

Body à col carré rouge, 30$, chez Dynamite

Body à col carré noir, 30$, chez Dynamite

On les ajoute tous à nos paniers!

