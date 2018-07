Un gros défi pour les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont toute une commande pour leur match de samedi puisqu’ils affrontent la meilleure formation de la Ligue canadienne de football (LCF), les Stampeders, à Calgary.

Les hommes de l’entraîneur Dave Dickenson n’ont toujours pas subi la défaite en quatre parties cette saison et dominent outrageusement leurs adversaires en défensive, comme le démontrent les 38 petits points qu’ils ont accordés au total.

À l’inverse, les Alouettes (1-3) sont derniers, avec une moyenne de 30,75 points encaissés par match.

Les «Moineaux» devront probablement affronter le quart-arrière partant des Stampeders Bo Levi Mitchell, qui revient d’une blessure au genou subie lors du dernier match de sa formation, un gain de 27-3 face au Rouge et Noir d’Ottawa. Sa présence n’est pas encore confirmée, mais il a pratiqué comme partant jeudi.

Quoi qu’il en soit, la formation de l’Alberta affiche une défensive particulièrement efficace. Au chapitre des statistiques, les Stampeders sont également premiers pour les sacs du quart, avec 13, et pour les échappés provoqués, avec sept. Cela n’augure rien de bon pour la ligne à l’attaque des Alouettes, qui a déjà encaissé 14 sacs en 2018.

Nik Lewis se retire avec les Stampeders

À l'aube de ce match, l’ex-receveur de passes des Alouettes Nik Lewis a annoncé, vendredi, qu'il signait un contrat symbolique d’une journée avec les Stampeders afin de se retirer en tant que membre de l’organisation où il a passé 11 saisons. Lewis est le détenteur du plus grand nombre de réceptions dans la LCF avec 1051 attrapés.

Durant ses nombreuses campagnes à Calgary et ses trois autres à Montréal, l’athlète de 35 ans a cumulé 13778 verges de gains et 71 touchés en 226 matchs. L’Américain a également remporté deux fois la Coupe Grey avec les Stampeders, soit en 2008 et en 2014. En mai dernier, Lewis avait demandé à l’état-major des «Moineaux» de le libérer afin de relever de nouveaux défis.

Une marque pour Bédard

L’affrontement de ce samedi marquera finalement le 150e match en carrière du spécialiste des longues remises des Alouettes, le Québécois Martin Bédard. Celui-ci a passé l’ensemble de sa carrière professionnelle dans l’organisation montréalaise qui l’avait repêché en 2009.