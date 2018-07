Un logement de Saint-Roch est la proie des flammes

Le Service de protection contre l'incendie de la Ville de Québec (SPIQ) est intervenu dans la nuit de jeudi à vendredi pour combattre un incendie au 440, rue de la Reine, dans le secteur de Saint-Roch.



Le SPIQ a été appelé vers 1 h 47 parce que de la fumée était visible sur les étages de l’édifice résidentiel.



Un total de 35 pompiers ont été dépêchés sur les lieux. Les flammes ont rapidement été trouvées au sous-sol du bâtiment de trois étages.



Tous les résidents de l'édifice ont été évacués et la Croix-Rouge a été demandée pour assister les sinistrés, accueillis entre-temps dans un autobus du Réseau de transport de la Capitale.



L’incendie a été maîtrisé à 3 h et le Commissariat aux incendies a enquêté et a conclu que la cause des flammes étaient de nature électrique.