Une campagne très inclusive de Chromat récrit les règles de la piscine

Qui dit chaleur, dit piscine, et qui dit piscine, dit maillot de bain! Lorsque la saison du bikini arrive, plusieurs femmes s’inquiètent à l’idée de l’arborer publiquement.

La marque Chromat a donc décidé d’écrire de «nouvelles règles de la piscine» afin de montrer sans honte et avec fierté ce qu’on croit être des imperfections.

Mettant en vedette une variété de mannequins, dont Denise Bidot et Ericka Hart, cette nouvelle campagne nous invite à célébrer et surtout affronter nos plus grandes craintes lorsque vient le temps d’aller à la piscine.

Sans plus tarder, voici les 10 règles de la piscine à suivre en tout temps:

1. L’intolérance n’est pas tolérée

Une publication partagée par CHROMAT (@chromat) le 14 Juil. 2018 à 6 :37 PDT

2. Le food-shaming n’est pas permis

Une publication partagée par CHROMAT (@chromat) le 14 Juil. 2018 à 1 :17 PDT

3. Il n’y a pas de restriction d’âge

Une publication partagée par CHROMAT (@chromat) le 15 Juil. 2018 à 6 :33 PDT

4. Les cicatrices et les vergetures sont les bienvenues

Une publication partagée par CHROMAT (@chromat) le 16 Juil. 2018 à 8 :12 PDT

5. Les poils de corps sont appréciés

Une publication partagée par CHROMAT (@chromat) le 16 Juil. 2018 à 1 :30 PDT

6. Peu importe votre condition, vous êtes acceptée

Une publication partagée par CHROMAT (@chromat) le 17 Juil. 2018 à 1 :01 PDT

7. Respectez les pronoms de genre

Une publication partagée par CHROMAT (@chromat) le 18 Juil. 2018 à 1 :32 PDT

8. Célébrez la cellulite

Une publication partagée par CHROMAT (@chromat) le 16 Juil. 2018 à 12 :45 PDT

9. La communauté LGBTQ+ est la bienvenue et il leur est permis de démontrer leur amour en public.

10. Il est interdit de passer des commentaires sur le corps des personnes

Bien sûr, la marque présente des modèles de toutes origines, de tous âges, de toutes tailles et de toutes identités.

Selon Chromat, le message est clair : les femmes de toutes tailles existent, et il ne s’agit pas d’une tendance ou d’une stratégie de marketing.

L’industrie de la mode a besoin d’un engagement durable envers cette notion d’inclusion!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!!