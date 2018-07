Une serveuse corrige un client aux mains baladeuses

Depuis quelques jours, une serveuse de Savannah, en Géorgie, reçoit des éloges sur les réseaux sociaux pour avoir corrigé un client aux mains baladeuses qui venait de lui empoigner une fesse.

Emelia Holden, 21 ans, travaillait au restaurant Vinnie Van Go-Go’s quand un homme qui passait derrière elle a étendu son bras pour lui toucher les fesses.

La serveuse s’est aussitôt retournée, a empoigné le client par son chandail et l’a projeté au sol, contre une poubelle. Dans la séquence enregistrée par une caméra de surveillance de l’établissement, on peut voir Holden sermonner l’homme avant d’avertir ses collègues de travail dans une autre pièce.

Les policiers ont été appelés sur les lieux et, après avoir visionné la bande vidéo, ont arrêté l’homme et l’ont placé en détention pour deux nuits.

Dans une entrevue, Holden a indiqué qu’elle avait réagi de la manière qu’elle croyait la plus appropriée.

«Tout ce que je veux, c’est que les femmes sachent qu’elles peuvent se tenir debout et se défendre, a-t-elle dit. Vous avez tous les droits de porter ce qui vous plaît et encore plus de vous défendre.»