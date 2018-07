Vols d’avion au Québec: 30 % de rabais pour les résidents de certaines régions

GASPÉ | Les citoyens du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, de la Côte-Nord, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi-Témiscamingue peuvent désormais obtenir un remboursement de 30 % sur leurs billets d’avion lorsqu’ils voyagent au Québec.

C’est ce qu’a annoncé la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, lors d’une conférence de presse tenue à Gaspé vendredi.

Les résidents de ces régions auront droit à ces remboursements jusqu’à concurrence de 500 $ annuellement. Le programme peut s’appliquer aux billets achetés depuis le 1er avril dernier. Ce rabais n’est pas applicable si le billet est remboursé par l’employeur.

De plus, les citoyens des communautés de Whapmagoostui, de L’Île-d’Anticosti, de la Basse-Côte-Nord, des Îles-de-la-Madeleine et de Schefferville voient la proportion du remboursement qui leur est accordé passer de 40 à 60 %, et le plafond annuel du remboursement atteindre 3000 $. Ces régions jouissent d’un statut particulier parce qu’elles ne sont pas liées au réseau routier québécois.

Finalement, les résidents d'Eeyou Istchee Baie-James, Fermont et Minganie pourront désormais réclamer au gouvernement du Québec 40 % du prix de leurs billets d’avion, jusqu’à concurrence de 1500 $ par année.

Une enveloppe annuelle de 40 millions de dollars avait été prévue au dernier budget du Québec pour cette initiative.

Infrastructures

De plus, la ministre a annoncé un programme d’amélioration des infrastructures aéroportuaires, doté d’une enveloppe de 100 millions de dollars jusqu’en 2022.

L'aide financière permettra la réalisation ou la réfection d’infrastructures comme des pistes, des voies de circulation ou des stationnements. Différents équipements mobiles essentiels à l'exploitation sécuritaire d'un aéroport ou d'un aérodrome pourront également être financés au moyen de cette enveloppe.

Finalement, un groupe de travail permanent sur l’industrie du transport aérien a été créé afin de «rendre le transport aérien régional accessible».