13 questions matinales avec Stéphane Lafleur

C’est dans une plate-bande de jolies fleurs qu’on a rencontré Stéphane Lafleur, du groupe Avec pas d’casque, au Festif! de Baie-St-Paul, le temps d’une jasette matinale.

Au lever du soleil, à 4h30 dimanche matin, il présentera son spectacle solo. En mode investigation devant une idée aussi folle, on a voulu tout savoir sur son rapport au matin.

1- Quelle est la meilleure chanson de réveille-matin?

Il y a trop de tounes mêlées dans ma tête. C’est un amas de chansons. Quelque chose de doux. Faut pas que ça soit agressif. Je suis encore avec la bonne vieille sonnerie dégueulasse.

2- Comment tu prends ton café?

Je me fais un latté sans sucre.

3- C’est quoi la recette du meilleur sandwich déjeuner?

Œuf tourné, mayo, une petite laitue iceberg, mais c’est rare que ça traîne dans mon frigo. Une tomate, si y’en a une qui traîne. Je ne mets pas d’extravagance, pas besoin de bacon. Je suis un gars classique.

4- C’est quoi l’heure idéale pour se lever le matin?

C’est quand t’ouvres les yeux et que t’as pas mis de cadran. C’est quand ton corps décide qu’il se lève. Ça peut être 8h30, mais ça peut être 10h15, donc ce n'est pas une heure précise.

5- Le grand débat qui existe... Café du Tim ou café du McDo?

Tim, je dirais.

6- Le show est à 4h30. Vas-tu être en fin de soirée ou tu vas venir de te lever?

C’est ma question du jour. Je sais pas quoi faire. Je vais écouter mon corps. Je sais pas si les gens vont être en fin de veillée ou en début de matin. À qui je m’adapte? Le set va tellement être tranquille, si c’est ta fin de veillée, tu vas bien t’endormir.

7- Matin ça ressemble à Martin.

Hahaha! On arrête ça là. Wow!

Hahah! Es-tu plus Martin Petit ou Martin Deschamps?

Martin Léon.

8- Quand t’as écrit Les gloires du matin, tu pensais à quoi?

Les gloires du matin sont des plantes grimpantes qui s’enroulent autour de tout. Je pensais à ces plantes-là, dans ma cour. C’est comme des jambes, quand tu dors avec quelqu’un et que tu te sens bien. Je pensais à ça. Elles poussent vite, donc entre le matin et le soir, t’as l’impression qu’elles ont grandi. Je m’imaginais couché dans la cour, pogné dans les gloires du matin et être bien, sans avoir besoin de sortir de là parce que c’est pas dangereux.

9- Je frappe aux portes du matin ou Demain matin Montréal m'attend?

Je frappe aux portes du matin.

10- Ton matin de rêve, tu ouvres les yeux et tu vois quoi?

Ma blonde.

11- Ton plus beau souvenir de matin?

J’aime bien, quelques fois par année, traverser la nuit et voir le matin. Me rendre naturellement au matin, pas de cadran. Une fois de temps en temps, ça nous remet en communion avec la vie.

12- Pour ou contre manger dans le lit?

On parle de quoi? Faire une fondue chinoise ou manger un petit biscuit?

Une fondue chinoise? J’aimerais ça voir ton set up!

Haha, je ne suis pas un adepte, mais je ne suis pas contre.

13- C’était-tu ton idée de jouer à 4h30?

Non. Je voulais essayer une nouvelle affaire. C’est une expérience. Jouer solo aussi. Pis c’est pas parce que je veux me partir une carrière solo ou parce que je me suis chicané avec mon band. Je me suis dit que vu que je venais pour deux tounes (pour le spectacle Hommage à Desjardins), ça valait la peine de faire un petit show de plus. Je leur ai dit que je pouvais faire un petit show surprise dans un garde-robe et ils m’ont proposé ça.

Le spectacle solo de Stéphane Lafleur se déroule à 4h30, au lever du soleil, au Festif! de Baie-St-Paul, en arrière de l'Hôtel Le Germain.