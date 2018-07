15 livres de poche à emporter au loin

Photo courtoisie

En 1992, Jay McInerney introduisait les personnages de Russell et Corrine Calloway dans Trente ans et des poussières, premier volet d’une saga qu’il poursuivra 16 ans plus tard avec La belle vie. Après avoir dépeint sans censure le New York superficiel des années 1980 et décrit à sa façon le choc du 11 septembre 2001 tout en offrant à son tandem de héros la chance de fonder une vraie famille, McInerney ne s’est cependant pas pressé pour raconter la suite : au bout de 11 ans d’attente, on peut enfin lire le troisième et dernier opus de cette féroce comédie, qui croque cette fois sur le vif la Grosse Pomme d’aujourd’hui. Et ô surprise, le mariage des Calloway n’a pas éclaté !