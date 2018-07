RODRIGUE, Doris Lamontagne

Le 17 juillet 2018, au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, à l'âge de 87 ans, s'est éteinte madame Doris Lamontagne, épouse de monsieur Léopold Rodrigue, fille de feu monsieur Roméo Lamontagne et de feu madame Simone Frédérick. Outre son merveilleux époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Louis (Carole Miville), Marie (Jean Gosselin); sa petite-fille adorée Sophie (Antoine Couture); ses arrière-petits-enfants: Édouard et Gabriel; son frère Jacques (Cécile Banville); sa belle-sœur Yvette Rodrigue Nadeau; sa filleule Chantal Lamontagne (Christian Gagné) et Andréane Gosselin (Manuel Medina) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s de la famille. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h à 10h45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Un merci très spécial au personnel du 3e étage du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, ainsi qu'au docteure Catherine Jean, à l'infirmière Denise Leclerc et à la préposée Denise Cummings. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, téléphone 418-833-3414, site web www.castjoseph.com. Des formulaires seront disponibles sur place au salon.