POTVIN, Marie-Blanche Savard

À l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 15 juillet 2018, à l'âge de 96 ans 4 mois, est décédée dame Marie-Blanche Savard, épouse de feu monsieur David Potvin. Née à L'Ancienne Lorette, le 17 mars 1922, elle était la fille de feu dame Laura Dubuc et de feu monsieur Delphis Savard. Madame demeurait à Québec, arr. Charlesbourg. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 19 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Giffard à une date ultérieure. Madame Potvin laisse dans le deuil ses enfants: Gaétan, Johanne (Pierre Ayotte), Martin (Suzanne Dufour); ses petits-enfants: Scott et Kevin Potvin; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Jeanne d'Arc (feu Jean-Guy Binet), Conrad (feu Suzanne Labranche, Lucienne Tremblay), Léo (feu Colette Roy), Jean-Claude (Denise Beaulieu), Denise (feu Paulin Drouin), Suzanne Houde (feu Roland); de la famille Potvin: Magella (Colette Roy), Anne-Marie (feu Jacques Robitaille); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Marie-Blanche était également la sœur de: Roméo, Paul (Lydia Thériault), Sylvio (Fernande Garneau), Marie-Madeleine, Jeannette, Romain, Roger (Yvette Gagné), Delphis, Jacqueline et la belle-sœur de: Arthur (Marie-Rose), Eva (Robert Bell), Albert (Lucienne), Charles (Fernande Turcotte), Lumina (Paul-Henri Laroche), Alexandre, Henri (Noëlla Robitaille), Catherine (Adrien Mercier), tous décédés. La famille remercie tout le personnel des Jardins du Manoir pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Les funérailles sont sous la direction de