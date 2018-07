GRENIER, Marie Paule

À Québec, le 18 juillet 2018, à l'âge de 73 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée madame Marie Paule Grenier, conjointe de Yves Gagnon. Fille de feu Léonard Grenier et de feu Gertrude Cormier, elle demeurait à Québec. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Manon Dubé), Marie-Josée (Martin Faguy) et Bruno (Claudine Turbide); ses petits-enfants: Lara, Pierre-Luc, Maxime, Guillaume, David et Andréanne; son frère et ses sœurs: Robert, Pierrette (Gerald Keighan) et Ginette (Denis Keighan); les enfants et petits-enfants de son conjoint: Isabelle (Mya et Billy), Sonia (Jimmy, Jérôme et Jack) et Réjean; sa belle-mère Mariette Belzile; plusieurs beaux-frères et belles-sœurs des familles Gagnon et Desroches, ainsi que de nombreux ami(e)s. Sa famille recevra les condoléances, dès 13h, auLa famille tient à adresser des remerciements particuliers au personnel des soins palliatifs du CHSLD Charlesbourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 avenue Belvédère, Québec (QC) G1S 3G3, téléphone: 418 683-8666, https://www.cancer.ca/fr-ca/?region=qc, ou au CHSLD Charlesbourg, 7150 boulevard Cloutier, Québec (QC) G1H 5V5, téléphone : 418 628-0456.