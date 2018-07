funérarium Edgar Mercier & fils

LEMIEUX, Louise Vallières À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 juillet 2018, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Louise Vallières, épouse de feu M. Bernard Lemieux. Elle demeurait à Scott. La famille vous accueillera aule lundi 23 juillet 2018 de 19h à 21h, le mardi 24 juillet 2018 de 9h à 10h40.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Céline, Roger (Hortense Gilbert), Marie-France (Michel Giguère), Michelle (feu Gaston Guay) et Bruno (Marilyn Marcoux); ses petits-enfants : Marie-Noëlle et Isabelle Sylvain, Gilbert Lemieux, Jean-Pierre Giguère, Marie-Christine et Alexandra Guay, Kathyousca, Jean-Bernard et Pierre-Alexandre Lemieux; ses arrière-petits-enfants : Olivier et Philippe Bonneville, Guillaume Genest, Mathis et Océane Lemieux, Thomas Giguère, Zahra et Noah Lauzon, Maëly, Abby et Benjamin Lemieux; ses frères et sœurs : Rémi (Cécile Gourde). Elle est allée rejoindre Florence (Hector Robitaille), Armand (Anita Banville), Jacques, Elizabeth (Aldéric Leblond), Marie-Louis (son jumeau), Marthe et Bernard (Irène St-Hilaire); ses beaux-frères et belles-sœurs : Jeanne-D'Arc (feu Georges Champagne), Cécile Poulin et Gilles Perron. Elle est allée rejoindre Elmina (Eddy Breton), Alice (Georges Guay), Marie-Flore (Antoine Drouin), Irène (Damien Parent), Alexandrine (Alphonse Breton), Joseph (Simonne Nadeau) et Berthe (Léopold Fillion). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le propriétaire de la résidence Les Jardins d'Autrefois Stéphane Muller, ainsi que Sylvie et Gérald pour l'excellente qualité des soins et le dévouement apportés à notre mère. Un don à la Fabrique de Scott www.upnb.org/st-maxime-scott.htm serait apprécié.