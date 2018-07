GIROUX, Yves

À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 19 juillet 2018, à l'âge de 58 ans, est décédé monsieur Yves Giroux. Il était le fils de feu monsieur Edmond Giroux et feu madame Simonne Thomassin. Il demeurait à Ste-Brigitte-de-Laval. Selon ses volontés, il n'y aura pas de cérémonie. L'inhumation se fera dimanche le 22 juillet à 9h30 au cimetière de Ste-Brigitte-de-Laval. Monsieur Giroux laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Lucille (George Adams), Cécile (Jacques Corriveau), Aline (Jean-Marie Gagnon), Carmen (feu Jimmy Pavlopoulos), Réjean (Nathalie Beaumont), Gaston (Monique Tardif), Sylvie (Gérard Thomassin) et Marie-Claude (Gail Rodriguez); ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Clément Giroux. Un remerciement spécial au personnel du CLSC Orléans et au personnel de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don au CHU de Québec pour soutenir les soins palliatifs de l'hôpital St-François d'Assise, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca Il a été confié à la maison