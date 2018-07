MARCOUX, Gaston

À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 14 juillet 2018, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Gaston Marcoux, époux de dame Linda Tardif, fils de feu dame Thérèse Martin et de feu monsieur Jean-Marie Marcoux. Il demeurait à Québec. La famille vous accueillera pour les condoléances aude 13 h à 15 h.Ses cendres seront déposées ultérieurement au Parc Commémoratif La Souvenance. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Linda Tardif, ses filles: Annie (Sylvain Laliberté) et Kim (Marcin Lassota); ses petits-enfants: Allyson, Kellen et Shawn. Il était le frère de: feu Claude, feu Jacques, Michel, Daniel, Monique (Denis Gauthier), Ghislaine (Monique Lortie), feu Pauline et feu Henriette. Il était le beau-frère de (famille Tardif): feu John, Carole, Patricia (Guy Dumas) et Richard. Il laisse également dans le deuil son neveu Yves Bisson (Marlène Breton), qu'il considérait comme son fils. Il laisse aussi dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 5790, avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal (QC), H1N 1R4, tél. : 514-287-7400.