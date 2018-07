LACASSE, Rollande

À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 14 juillet 2018, est décédée madame Rollande Lacasse, épouse de feu monsieur Jules Dumont, fille de feu madame Cécile Talbot et de feu monsieur Charles Lacasse. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Robert Dumont (Danielle Bois), Julie Dumont (Stéphane Fallu), Éric Dumont (Marie-Claude Renaud); ses petits-enfants: Pierre-Samuel Dumont (Laurie Trépanier), Anne Laurence Dumont (Carl Teasdale), Mathilde, Victor, Adélaïde Fallu, Thomas-Xavier et Ariane Dumont; ses arrière-petits-fils: Édouard Dumont et Charles-Émile Teasdale; ses frères et sœurs: Thérèse (feu Fidèle Couture), Jean-Guy (Gaétane Guay), André (Hélène Laliberté), Jacqueline (feu Marc Boucher), Denise (feu Gilles Harvey), Odette (Serge Cameron), Roger (Lucie Beaudet), Gisèle (Jean-Claude Chatigny); ses belles-sœurs: Huguette Demers (feu Benoît Dumont), Lorraine Drouin (feu Rock Dumont), Marthe Dumont, feu Marie-Hélène et feu Thérèse Dumont, ainsi que ses grandes amies et anges gardiens: Aline Beaulne (Léo Morrissette), Jocelyne Lafond (Hermel Loiselle), de même que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 27 juillet 2018, de 19h à 22h, ainsi que, de 8h30 à 9h30.La mise en terre des cendres se fera ensuite au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone: 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.