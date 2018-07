Au cours d’une vie, plusieurs situations nous obligent à rebondir pour nous ajuster et nous adapter malgré douleurs et incertitudes. Être positif demande donc des efforts et une conscience de soi parfois hors du commun. La sphère de la sexualité demeure complexe, multipliant questionnements et doutes. Celle-ci conduit vers des sentiers intrigants, soulevant continuellement ce désir de la conquérir, de l’apprivoiser, de la dompter pour la faire sienne. Quelle attitude permet une sexualité positive et épanouissante ? L’attitude sexopositive bien sûr !

Utiliser la gratitude

Vouloir être heureuse/heureux conduit très certainement un grand nombre de femmes et d’hommes à dépenser bien des énergies pour atteindre ce but ultime. Que ce soit pour des soins de bien-être, des lectures rassurantes ou des ateliers de développement personnel, la quête bien que légitime du bonheur, peut prendre des proportions parfois inquiétantes comme en témoigne Janine, une lectrice de 41 ans :

« Quand j’ai divorcé il y a 5 ans, Mathieu et moi étions rendus très bas dans nos états respectifs. Nous avions tenté de sauver notre couple à maintes reprises, mais plus nous avancions, plus nous nous détruisions. Mathieu avait des croyances quant au bonheur qui flirtaient avec la magie ou le spiritisme. Sa culture n’étant pas la mienne, j’avais beaucoup de difficulté à me plier à tous ces rituels complexes. Je ne suis pas une fille difficile, mais j’avais développé toutes sortes de manies et de superstitions pour paver la voie de mon supposé bonheur en devenir. Je me suis perdue, ça m’a coûté de milliers de dollars et devinez quoi ? Je ne suis pas plus heureuse ! En plus, je suis maintenant célibataire. Une amie m’a dit, tu sais Janine, tu devrais être reconnaissante, tu as des enfants en santé, un travail qui te permet de t’épanouir avec un bon salaire et des super conditions. Plutôt que miser sur ce que tu n’as pas, pourquoi tu ne mises pas sur ce que tu as et ce que tu peux faire puisque tu es en santé ? Ça m’a donné un coup de fouet ! Remercier la vie ne m’était jamais venu à l’esprit, je demandais à la vie, je ne l’accueillais pas ! »

La gratitude n’est pas une question de mode

Des recherches de plus en plus nombreuses confirment que la gratitude offre de nombreux et puissants bienfaits pour la santé.

Voici ce qu’explique le Dr P. Murali Doraiswamy, expert en santé cérébrale et mentale :

« Si la reconnaissance était un médicament, il serait le plus vendu au monde, et son indication serait la préservation de tous les organes importants de l’organisme. »

La gratitude a de nombreux impacts positifs sur votre cerveau, et contribue à :

Améliorer la santé physique par son effet antidouleur global, en diminuant l’inflammation et la glycémie, en favorisant le système immunitaire, une pression artérielle saine et la santé cardiaque, et en encourageant à prendre soin de soi ; Augmenter le sentiment de bonheur et la joie de vivre en diminuant le stress et la détresse émotionnelle ; Améliorer la résilience émotionnelle, ce qui aide également à lutter contre le stress et l’anxiété ; Améliorer la santé mentale en provoquant la libération de substances chimiques antidépressives et régulatrices de l’humeur, telles que la sérotonine, la dopamine, la norépinephrine et l’ocytocine, tout en inhibant le cortisol, hormone du stress ; Améliorer la qualité du sommeil, ce qui peut apporter de nombreux bienfaits tant pour la santé physique que mentale. Source : La gratitude – Clé du bonheur et de la santé, 5 septembre 2017.

Le neuroscientifique Alex Korba, elle, déduit de ses recherches en neurosciences 4 rituels qui peuvent nous rendre plus heureux : se poser quotidiennement la question « pourquoi suis-je reconnaissant.e aujourd’hui ? », nommer les émotions douloureuses ou désagréables (gagner en intelligence émotionnelle), prendre des décisions et entretenir des relations saines et chaleureuses avec d’autres personnes.

L’attitude sexopositive

Dans un contexte de vie comme celui de la gratitude et des bonheurs simples, l’attitude sexopositive peut donc prendre ces airs (quelques trucs pour vous inspirer) :

Dédramatiser : faire de votre sexualité quelque chose de plaisant et qui s’éloigne d’un désir de performance ; S’autovaloriser : apprendre que votre sexualité a avantage à vous correspondre et à se coller à vos valeurs, à votre personnalité et à vos forces individuelles ; Accepter de ne pas se juger : recevoir et accueillir les émotions vécues lors de moments intimes (avec soi ou avec l’autre) vous permettra d’être bienveillant envers vous-même et de respecter votre entièreté.

Soyez positif, rayonnez et, surtout, amusez-vous !

Bonnes vacances à tous ceux et celles qui en profiteront durant les prochaines semaines !