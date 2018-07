FILTEAU, Lucie

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 juillet 2018, à l'âge de 64 ans, est décédée madame Lucie Filteau, fille de feu Marcel Filteau et de feu Gisèle Vallières. Elle demeurait à Québec et était native de Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Caroline Duchesne) et Nathalie; ses petits-enfants: Andrée-Anne et Billy; ses frères et soeurs: feu Denise (feu Michel Blais), feu Denis, Louise (feu Ghislain Aubin), Yves (Anne Audet), Suzanne (Claude Tremblay), feu Murielle, Diane, Robert et Claude (Pierre Mongrain); ainsi que ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Un gros merci au personnel de l'unité des soins palliatifs au 5ème étage à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Merci à tous ceux et celles qui l'ont connue, aimée et appréciée. Elle a été confiée au