LESSARD, Yvon

Au CHSLD Sainte-Marie, le 3 juillet 2018, à l'âge de 77 ans et 11 mois, est parti paisiblement dans l'au-delà, M. Yvon Lessard, époux de dame Céline Giguère. Il demeurait à Vallée-Jonction.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Vallée-Jonction, lundi, jour de la célébration, à compter de 13h30. Il a été confié à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : feu Jean-François et Manon (Jean Bisson); ses petits-enfants : Josianne, Zoé et Théo. Il était le frère de Géraldine (feu Yvon Nadeau), Gilles et feu Hélène (Michel Nadeau). Il était le beau-frère de feu Jean-Paul (feu Régina Gilbert), Gertrude (Guy Nolet), Maurice (Carole Fortin), Roger (Martine Poulin), Catherine (Armand Poulin) et Lise (Jean-Marc Mercier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier le personnel des soins palliatifs du CHSLD Sainte-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Vallée-Jonction.