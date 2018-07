Champions de demain: deuxième au monde!

Photo Chantal Poirier Vincent Marticotte (à gauche) dit avoir puisé dans la tradition d’excellence de son club d’origine à Sept-Îles pour enseigner à Alexandre Arencibia (à droite) et le hisser dans l’élite mondiale de la catégorie cadette. « À l’entraînement, il demande toujours à se battre contre un athlète plus âgé et plus fort que lui », selon l’entraîneur.