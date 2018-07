Champions de demain: promesse tenue avec Thomas Bach

« On va se revoir aux Jeux olympiques », l’avait conviée Thomas Bach par une formule de courtoisie en juillet 2015. Ariane Léonard a entendu l’invitation : elle s’est qualifiée pour les sélects Jeux olympiques de la jeunesse au mois d’octobre en Argentine... en attendant de participer aux grands Jeux.

Troisième aux Championnats panaméricains chez les juniors en mars dernier, elle a poursuivi quelques semaines plus tard en terminant 19e aux Championnats mondiaux en Italie.

Ce résultat en apparence banal cache un haut potentiel quand on sait qu’il lui reste trois autres années d’éligibilité chez les juniors... et qu’elle était encore de niveau cadet.

« On sait maintenant qu’elle a le potentiel pour devenir un jour championne mondiale junior », prétend son entraîneur au club Olympia, Dominique Teisseire.

« C’est rare d’entendre dire de sa part : moi, je suis prête à tout mettre dans ma vie pour aller aux Jeux olympiques d’ici 10 ans », dit d’elle Benjamin Manano, entraîneur de l’équipe du Québec et directeur de la Haute performance à la fédération canadienne.

« Quand j’étais plus petite, je regardais toujours les Jeux olympiques et, peu importe le sport, tous les athlètes me fascinaient. J’ai vite compris que c’était difficile d’aller aux Jeux olympiques si je ne faisais pas de sport ! »