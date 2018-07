Cuba: un pays deux drapeaux

À Cuba, on voit flotter le drapeau un peu partout sur les édifices publics et on l’arbore sur des chemises, des chandails, des vestes, des casquettes, des épinglettes et toutes sortes d’objets offerts aux touristes que nous sommes. Tous les matins, dans toutes les écoles du pays, les élèves assistent à la levée de leur drapeau.