PICHETTE, Richard " Jos "

Au centre d'hébergement Charlesbourg, Québec, le 17 juillet 2018, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Richard Pichette, époux de dame Colette Simoneau. Né à Beauport, le 6 janvier 1956, il était le fils de feu dame Thérèse Dubeau et de feu monsieur Jules Pichette. Il demeurait à Québec, arr. Beauport. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Ste-Thérèse à une date ultérieure. Outre son épouse Colette, Monsieur Pichette laisse dans le deuil son fils Keven (Chantal Terroux); ses petits-enfants: Éllie et Alexy; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Ginette (feu Michel Bernier), Pauline (Côme Guérin), Jean (Rita Houde), Yves (Linda Parent), Michel, Réjean (Annie Laperrière), Pierre (Fernande Lavoie), Mario (Guylaine Cloutier), Johanne Morency (feu Gilles, Ghislain Létourneau); tous les membres de la famille Simoneau ainsi que plusieurs, oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel des soins palliatifs du Foyer de Charlesbourg pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des Bénévoles du Foyer de Charlesbourg, 7150, Boul. Cloutier, Québec, Qc, G1H 5V5 Tél. : (418) 628-0456 ou à la Fondation des maladies du cœur du Québec, Site : www.fmcoeur.qc.ca, Tél. : 1-888-473-4636. Les funérailles sont sous la direction de