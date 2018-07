Des hôtels qui ont du chien

En mode far west, en hauteur ou sous l’eau : certains hôtels de Floride proposent des expériences inédites et sont de véritables destinations en soi. On vous en fait découvrir quatre qui vous feront revivre vos souvenirs de jeunesse ou rêver les yeux bien grands ouverts !

Sous les mers

Photo courtoisie, Jules Undersea Lodge Avis aux amateurs de plongée : le B&B Jules Undersea Lodge n’accueille que des hommes-grenouilles dans ses deux suites submergées à près de dix mètres dans le lagon Emerald à Key Largo. Pour y séjourner, vous devez détenir une certification de plongée sous-marine ou suivre une leçon offerte par le gîte. Établies dans un laboratoire submersible voué à la recherche des fonds marins de Porto Rico dans les années 1970, les installations sont rudimentaires, mais pour littéralement dormir avec les poissons, vous ne trouverez pas mieux en Amérique du Nord.

Hôtel flottant

Photos courtoisie, glampinghub.com Si vous avez plutôt le pied marin, la location d’un bateau maison est une bonne façon d’explorer les anses tranquilles et les mangroves des Keys. On trouve plusieurs hôtels flottants à louer à Key Largo et à Key West, dont KeySea Cruising Houseboat Rentals qui propose des embarcations tout équipées, logeant de six à dix personnes (keyseahouseboats.com). Envie de rester à quai ? Un propriétaire de péniches de Marathon inclut une île privée dans votre location. Le repaire exclusif comprend une plagette, une aire de pique-nique et des hamacs, soit le nécessaire pour se la couler douce.

Cabane dans les arbres

Photo courtoisie, Danville Bed and Breakfast Qui n’a pas rêvé, enfant, d’avoir une cabane dans les arbres ? Au Danville Bed & Breakfast à environ 30 minutes de route d’Orlando, on a installé une yourte au creux d’un chêne. On y accède par ascenseur, camouflé dans un tronc. Si l’extérieur paraît rustique, l’intérieur de ce refuge perché est luxueusement aménagé : très grand lit, salle de bains complète, coin salon avec climatisation et terrasse avec BBQ. Vous avez une peur bleue des hauteurs ? On a déposé une yourte identique à moins d’un mètre du sol, près du bâtiment principal du couette et café.

Ranch de cowboys

Photo courtoisie, VisitFlorida Une escapade du type City Slickers attend les vacanciers au Westgate River Ranch Resort & Rodeo. L’équitation est l’activité phare, mais les hôtes sont de vrais intrépides qui mettent taureaux mécaniques, aéroglisseurs et tyroliennes à disposition des apprentis cowboys. Ici, on dort dans un wagon de train, une caravane de pionnier, un tipi ou une tente de prospecteur. Clim, télé et wifi : les cowboys d’antan n’étaient certainement pas aussi confos !

À savoir

Ces hôtels qui sortent des sentiers battus sont parfois situés à l’orée d’une forêt ou au bord de l’eau. L’été, pendant la saison des pluies, ces lieux fourmillent de moustiques, dont le fameux brûlot de Floride qui pique sans être vu et qu’on surnomme « no-see-um ». On apporte donc du répulsif ou un abri moustiquaire.