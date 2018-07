Dictionnaire à l’usage des petits lapins (2)

Eh oui ! mon petit lapin, mononcle Richard est de retour avec d’autres définitions qui te permettront, je l’espère, de mieux comprendre le monde des grandes personnes.

ESTIME DE SOI

Oui, tu as raison, mon lapinou, l’estime de soi, c’est bien. Tout le monde veut être respecté et écouté.

Mais il y a quelque chose de mieux : la force de caractère.

Être solide sur ses pattes et ne pas se briser en mille miettes à la moindre petite critique.

Tu sais comment on acquiert cette qualité ? En affrontant l’échec et la défaite, en se faisant insulter, critiquer, rejeter – bref, en se faisant dire NON.

Tu as 22 ans et tu n’as jamais entendu ce mot de trois lettres ? Ça veut dire : « Je ne suis pas d’accord. Je n’accepte pas ce que tu me proposes. Je trouve que ton idée n’est pas bonne. »

Hé, ne cours pas te cacher dans ta tanière, reviens, petit lapin, n’aie pas peur, je ne te ferai pas mal !

Je sais que ce n’est pas facile, se faire dire NON, mais ce n’est pas la fin du monde non plus, cesse de trembler comme une feuille...

Plus tu vas te faire dire NON, plus tu vas développer ta force de caractère.

Qui sait ? Un jour, tu vas peut-être même devenir une grande personne ! Capable d’entendre des idées avec lesquelles tu n’es pas d’accord !

Tu imagines ? Pouvoir sortir de ton « safe space » à l’université ! Quelle liberté !

ART

Méfie-toi de ceux qui disent que l’art devrait être démocratique. L’art est aristocratique.

L’art se fout de la majorité, de ce qu’elle pense, de ce qu’elle veut et de ce qu’elle aime. Les grands artistes se sont toujours foutus de ce que la masse – et les curés – pense.

Autre vérité politiquement incorrecte que je dois partager avec toi : le talent, comme la beauté, est profondément injuste. Il n’est pas distribué également dans le monde. Les gens très talentueux sont en minorité.

Ils forment une élite.

Ils sont bien sympathiques, tes dessins sur le vivre-ensemble exposés dans le sous-sol du Musée des beaux-arts, mais à côté de Picasso, c’est de la merde en boîte.

Quant aux quotas dans l’art, c’est de la bêtise. Les génies, les vrais, n’ont pas de sexe, de race ou d’âge : ils sont immortels, éternels, ils défoncent toutes les catégories et transcendent toutes les différences.

Shakespeare est le contemporain d’un Sénégalais du XXIe siècle et sera le contemporain d’une Mongole transgenre du XXIIe siècle.

Il a été, il est et il sera. Comme Molière, Sophocle, Racine et Mozart.

L’enfermer dans une catégorie de recensement est profondément imbécile.

RECHERCHE D’EMPLOI

L’ancien président américain John F. Kennedy disait : « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays. »

De même, quand tu postules pour un emploi, cher petit lapin, ne dis pas à la personne que tu rencontres : « Qu’est-ce que votre entreprise peut faire pour moi ? », mais « Qu’est-ce que je peux faire pour votre entreprise ? »

C’est toujours mieux perçu.

Un petit conseil d’ami...