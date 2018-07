Gestes remontant aux années 1970: Edgar Fruitier accusé d’attentat à la pudeur contre un mineur

LONGUEUIL – Le comédien et mélomane Edgar Fruitier doit répondre à des accusations d’attentat à la pudeur contre un mineur relativement à des gestes qui dateraient des années 1970.

Selon le journal hebdomadaire «Le Courrier du Sud», M. Fruitier n’était pas présent vendredi lorsque son dossier a été appelé au palais de justice de Longueuil. Il était représenté par son avocate et a plaidé non coupable aux deux accusations qui pèsent contre lui. La suite des procédures est prévue le mois prochain.

L’homme de 88 ans, qu’on peut entendre à l’émission «Samedi et rien d’autre» sur ICI Radio-Canada Première, aurait commis les gestes qui lui sont reprochés entre le 1er juin et le 31 août 1974 à Eastman, en Estrie, puis entre le 20 mars et le 20 septembre 1976 à Brossard, en Montérégie, toujours selon cet hebdo longueuillois.

«Le chef d’accusation d’attentat à la pudeur n’existe plus, mais il s’agit du chef qui s’appliquait dans les circonstances à l’époque, a expliqué la procureure Audrey Mercier-Turgeon. Il s’inscrit dans la branche des infractions à matière sexuelle qui impliquent des personnes mineures. Le chef est très large. Il est impossible d’entrer dans les détails des faits pour l’instant.»

