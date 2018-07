Heavy Montréal: Une virée qui décape

VOIVOD

L’éminence grise du thrash québécois, Voivoid, n’a plus besoin de présentation.

Rares sont les projets métal québécois à percer auprès du grand public. Si monsieur et madame Tout-le-monde n’ont pas écouté religieusement leur album Rrröööaaarrr, ils ont – du moins – une bonne idée du genre musical du groupe lorsqu’on mentionne son nom.

Terrain connu, son plus exploratoire

Denis « Snake » Bélanger et ses frères d’armes monteront sur scène devant une foule conquise d’avance, mais comment celle-ci va-t-elle réagir lorsque le quatuor testera les pièces de The Wake, son opus à venir en septembre ?

Suite logique de son maxi Post Society lancé en 2016, ce 14 e album – soulignant le 35 e anniversaire de Voivod – se veut plus exploratoire.

En entrevue avec Impact, le batteur Michel « Away » Langevin a laissé entendre que cette parution sera une œuvre-concept, flirtant même avec le rock psychédélique. Les amateurs de tounes rapides, musclées et sans détour risquent d’écarquiller les yeux à l’écoute de ses morceaux qui s’annoncent longs et intriqués.