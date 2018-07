Impact: devenir plus coriaces à l’étranger

L’Impact de Montréal a de nouveau fait du Stade Saputo sa forteresse, comme l’indique sa fiche des dernières semaines, mais l’équipe doit maintenant parvenir à battre ses adversaires sur leurs terres.

En ce sens, c’est tout un défi qui se présente devant le onze montréalais, alors qu’il affrontera les Timbers à Portland, samedi soir.

Les Timbers n’ont pas subi la défaite à leurs 12 derniers matchs en général, et possèdent une fiche de cinq victoires et deux verdicts nuls à domicile depuis le début de la saison. Si l’Impact veut se donner un minimum de chances de bien figurer, il devra faire abstraction, autant que possible, du fait qu’il se trouvera sur la pelouse de l’hostile Providence Park.

«Si on arrive à faire des performances à domicile comme ça, il faut qu'on les reproduise à l'extérieur, parce qu'il n'y a rien qui change à part l'environnement», a d’ailleurs souligné le défenseur Rudy Camacho, vendredi.

«C'est clair que les adversaires sont à domicile et qu'ils poussent un peu plus devant leur public, mais nous, dans notre tête, il faut qu'on essaie de faire abstraction de tout ça», a ajouté le joueur français.

Le gardien Evan Bush abondait dans le même sens.

«Jouer à Portland est toujours un défi ardu, mais ça peut aussi faire ressortir le meilleur des gars, a-t-il indiqué. L'environnement, l'atmosphère, c'est un super endroit où jouer.»

«Nous en sommes à un point où on est confortables avec la façon dont on joue à domicile (...) maintenant on doit tourner notre attention vers l’importance d'être plus difficiles à affronter sur la route.»

Raitala, le scout

L’Impact doit composer avec des blessures au poste de latéral droit : Chris Duvall a été touché au mollet contre les Earthquakes samedi dernier, alors que Michael Petrasso s’est blessé à la tête mercredi contre les Whitecaps, en Championnat canadien.

C’est encore le Finlandais Jukka Raitala qui est venu en renfort, mercredi. Le vétéran a évolué au moins une fois à toutes les positions possibles en défense, cette saison.

«Je peux évoluer à différents endroits en défense, ce n'est pas toujours facile, mais comme je l'ai dit au début de la saison, peu importe où l'entraîneur aura besoin de moi, je serai toujours là, à tout donner sur le terrain», a-t-il expliqué.

«Le dernier match, c'était comme latéral droit, ça a bien été. Le plus important, c'est l'équipe et si on a besoin de moi, je suis toujours prêt.»