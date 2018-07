Jose Iglesias donne la victoire aux Tigers

Jose Iglesias a produit quatre points et les Tigers ont défait les Red Sox de Boston par la marque de 5-0, samedi à Detroit.

Il a d’abord permis aux siens de s’inscrire au tableau en deuxième manche à l’aide d’un double. Victor Martinez et Jeimer Candelario ont marqué sur la séquence. Quatre tours au bâton plus tard, le joueur d’arrêt-court a claqué un circuit de deux points, sa troisième longue balle de la saison.

Juste avant, Candelario avait produit un point sur un ballon-sacrifice.

Leonys Martin est passé bien près de participer à la production offensive des siens, mais Mookie Betts lui a volé un circuit en troisième manche.

Mike Fiers (7-6), qui a concédé sept coups sûrs et trois buts sur balles en six manches et un tiers, a été crédité de la victoire.

Le revers est allé à la fiche de Brian Johnson (1-3), responsable de deux des cinq points des favoris de la foule.