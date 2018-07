L’admirable débrouillardise des Cambodgiens

Tous les moyens sont bons pour survivre. Chez les Cambodgiens où la pauvreté perdure malgré la modernité, le peuple frappe par son dynamisme. On n’a vraiment pas l’impression de se trouver dans un pays de paresseux... Au contraire, ces gens sont industrieux. Ça ajoute une couche de scandale au fait que la misère soit omniprésente.

Ici, souvent les commerces circulent. Pourquoi attendre que le client vienne lorsque l’on peut aller le solliciter devant chez lui ? Ainsi, on a de petit « Dollarama sur roues » et des boutiquiers qui déplacent leur montagne de stock d’une rue à l’autre.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Les enfants ? Souvent, ils jouent, bien sûr. Mais eux aussi ont la culture du travail et de la débrouillardise. Ils se rendent utiles à leurs familles qui tirent le diable par la queue, économiquement parlant.

Autre éloge du Cambodge : la pauvreté ne pousse pas les gens à détruire la nature ambiante. (Ici, je pense à Haïti où l’on dévaste systématiquement la forêt... ce qui entraîne bien sûr des désastres écologiques.) Une des raisons de ce « respect de la nature » est peut-être que le terrain est parfois miné. Et ces enfants que l’on voit sillonner les bois pour attraper les branches mortes, on ne peut pas dire qu’ils pratiquent une activité très sécuritaire.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

Les maisons que j’ai visitées, presque vides, avec de petits réchauds, étaient impeccables. Nul doute, c’est plus ordonné que l’Amérique latine. Au Cambodge, ce mélange de grande pauvreté associée au respect de ce qui les aide à vivre augure bien, je crois, pour l’avenir. Tôt ou tard, l’ancienne Indochine sortira du marasme.

Photo courtoisie, Gilles Proulx

L’internet et la connexion téléphonique se généralisent rapidement... même si les infrastructures modernes ne sont pas encore là. Vous avez une maison rudimentaire à toit de taule sur pilotis sans eau courante, mais une coupole dernier cri capte les ondes et branche sur la radio, la télé, le téléphone, etc.