Les découpes abdominales

Glissées dans de courtes robes (création des créateurs Giannina Azar et David Koma), Britney Spears et Jennifer Lopez soulignent leur corps sculpté et révèlent leurs abdos tonifiés au travers de découpes latérales. Alors que les deux divas de la scène comme elles savent en mettre plein la vue et attirer les flashs des photographes dans leurs tenues scintillantes, plusieurs autres leur emboîtent le pas, mais avec un degré variable de pudeur. Du maillot échancré de Halsey au deux-pièces de Tessa Thompson en passant par le haut court de Kristen Bell, la sensualité de la dentelle d’Ashley Graham et le dos nu de Paris Jackson, les découpes sont un détail qui marque de nombreuses silhouettes du moment.

La chanteuse Halsey s’en tient à des looks provocants et choisit une silhouette de Tom Ford pour assister au défilé homme du designer américain. Les escarpins fuchsia dynamisent l’ensemble beige composé d’un maillot et d’un pantalon taille basse.

Cet ensemble Vichy d’Adam Selman, accentué de sandales rouges et d’une ceinture vert lime, est une combinaison estivale gagnante pour Marion Cotillard.

Ashley Graham, dans un smoking Alexander McQueen, et Sarah Paulson, dans une robe en dentelle Brock Collection dont le corsage non doublé nécessitait un soutien-gorge opaque, signent deux looks empreints de sensualité.

Il est possible de s’approprier la tendance avec un haut court et un bas taille haute. Kristen Bell a choisi deux pièces colorées d’Emilia Wickstead, alors que Sofia Richie a simplement noué son t-shirt Gucci.

Certaines créations de soirée donneront une impression de découpes avec une mèche couleur chair. Praya Lundberg, vêtue d’une robe Julian MacDonald, et Lais Ribeiro, glamour dans une robe Lyla Dumont, ont opté pour l’effet trompe-l’œil.

Cette robe florale Zimmerman allait à merveille à Béatrice Martin, qui l’a enfilée en couverture du magazine Elle Québec en mai dernier. Lily Collins a aussi porté le même modèle. La création hyper féminine était marquée de fentes retenues de boutons et de lacets dans la même matière.

Les découpes peuvent parfois alléger une silhouette, comme c’est le cas avec la robe à volants de Jenny Packham qui sied au look bohème de Paris Jackson et le mélange d’imprimés de la robe Jason Wu de la comédienne Tessa Thompson.