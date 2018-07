Les Denis Drolet clôtureront le Festival Juste pour rire

C’est aux Denis Drolet que reviendra l’honneur de clore le 36e Festival Juste pour rire, le dimanche 29 juillet, avec le spectacle exclusif «Chante-la ta chanson», qui mettra en vedette plusieurs invités, humoristes de «stand-up» et chanteurs.

Jean-François Provençal et Julien Corriveau des Appendices, Mathieu Cyr, Rosalie Vaillancourt, Pierre-Yves Roy-Desmarais, de même que les sœurs Virginie et Corinne Fortin – qui assureront la portion musicale de l’événement en offrant des airs rassembleurs tels que «Pour Some Sugar on Me», «Libérez-nous des Libéraux» ou la pièce-thème de «La fureur» – seront tous de la fête auprès de Sébastien Dubé (Denis barbu) et Vincent Léonard (Denis à «palettes»).

Les Denis Drolet pousseront également la chansonnette dans un pot-pourri de leurs grands succès («Fantastique», «Yves Corbeil», «Oh Yeah») et entraîneront avec eux leur ami Claude Cobra, du groupe Bleu Jeans Bleu, qui s’époumonera de son côté sur ses tubes «Café corsé» et «J’te gâte all dressed». D’autres surprises devraient s’ajouter en cours de soirée.

«Chante-la ta chanson» débutera à 21 h 15, sur la Place des Festivals.