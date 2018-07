Où regarder les séries finalistes en français?

La 70e cérémonie des Emmy aura lieu dans un peu moins de 2 mois, ce qui signifie qu’il vous reste 8 semaines pour rattraper votre retard et regarder en rafale les séries les plus nommées, histoire de pouvoir suivre la soirée en toute connaissance de cause. Vous souhaitez entreprendre ce blitz en français ? Ça tombe bien : la majorité des séries en nomination ont été traduites. Voici où trouver les grandes favorites.

Game of Thrones (Le trône de fer)

Ouvrant la marche avec 22 nominations, plus que toute autre production cette année, la 7e saison de Game of Thrones est offerte sur demande à Super Écran. La huitième et dernière saison du drame fantastique devenu phénomène culturel est attendue en 2019 à HBO.

Westworld

Bien qu’elle ait récolté sa part de critiques négatives, la deuxième saison de Westworld s’illustre avec 21 mentions. Alors qu’aux États-Unis, ce western de science-fiction mettant en vedette Evan Rachel Wood, Thandie Newton et James Marsden est présenté à HBO, au Québec, il est offert en français à Super Écran sur demande.

The Handmaid’s Tale (La servante écarlate)

Vingt fois finaliste, la deuxième saison de The Handmaid’s Tale est offerte en français — sous le titre La servante écarlate — sur Club illico. Le service de vidéo sur demande par internet relaie la série dystopique au rythme d’un épisode chaque vendredi. Après une première saison encensée de tous bords, tous côtés, plusieurs amateurs craignaient une suite décevante, mais finalement Elisabeth Moss et compagnie ont maintenu leur niveau d’excellence. Au grand dam des téléspectateurs, lassés d’être constamment traumatisés.

The Assassination of Gianni Versace : American Crime Story

Alors que Game of Thrones domine du côté des séries dramatiques, The Assassination of Gianni Versace : American Crime Story, survole la compétition du côté des miniséries avec 18 nominations. L’offrande du réseau FX, qui relate le meurtre du célèbre designer de mode italien, sera présentée en français sur MAX à partir du 24 septembre.

The Crown

Comme Netflix offre toutes ses productions originales en français, pas besoin d’attendre qu’un réseau québécois diffuse The Crown pour regarder sa deuxième saison. Tirant son épingle du jeu avec 13 nominations, le drame royal pourrait rafler les grands honneurs dans plusieurs catégories majeures. Parmi les autres séries de Netflix qui courent la chance de gagner gros au gala : GLOW, Godless, Stranger Things et Black Mirror, pour son épisode intitulé USS Callister.

Barry

Cette comédie noire de HBO portée à bout de bras par Bill Hader, qui écrit et réalise avec Alec Berg, en plus d’y jouer le rôle-titre, brosse le portrait d’un tueur à gages qui devient acteur. Présentée au printemps à HBO, la série a ravi la critique... à défaut de rallier un large public. Une consécration aux Emmy (13 nominations) pourrait changer la donne. Entre-temps, nous pouvons la regarder en français sur demande à Super Écran.

This Is Us

Après avoir récolté 10 nominations en 2017, This is Us (Notre vie) s’illustre avec huit mentions cette année. Cet été, ICI ARTV présente la deuxième saison du drame larmoyant en français, au rythme de deux épisodes en rafale le samedi soir à partir de 21 h. Elle sera ensuite présentée à ICI Radio-Canada Télé durant la saison 2018-2019.