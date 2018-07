Pour un week-end qui a du style au cœur de Toronto

Du style, du confort et un grand souci du détail: l'hôtel-boutique Kimpton Saint George qui vient d’ouvrir ses portes dans le quartier The Annex de Toronto pourrait bien être votre nouveau chouchou branché au cœur de la Ville Reine.

Pour créer son unique hôtel canadien, la chaîne de San Francisco a complètement métamorphosé l’ancien Holiday Inn qui se trouvait dans le bâtiment de briques du 280, rue Bloor.

Son but? Que l’on s’y sente un peu comme dans une (chic et cool) résidence privée du quartier.

Le design a été confié à la firme torontoise Mason Studio et 95 % des objets et œuvres d’art qui parsèment l’établissement sont des créations canadiennes. Celle que l’on remarque en premier est la grande murale de hibou qui décore l’édifice de 14 étages, une œuvre commandée à l’artiste urbain Birdo.

Situé à deux pas du Musée royal de l’Ontario (ROM), de l'Université de Toronto et des chics boutiques de Yorkville, l’hôtel compte 188 chambres et suites, de même qu’une suite présidentielle qu’on aimerait bien avoir les moyens de louer pour un séjour prolongé, question de bien profiter de son salon, de son bar et... de son tourne-disque!

On prend d’ailleurs assez vite goût aux petites attentions et aux luxes discrets de l’hôtel: les fragrances des produits de bain Atelier Bloem, le café servi tous les matins dans le «lobby» (qu’on appelle ici «salon» pour faire plus accueillant), le vin offert tous les soirs de 17 à 18 h...

Pionnière des hôtels-boutiques aux États-Unis, la chaîne Kimpton a vu le jour à San Francisco, en Californie, en 1981. Elle compte aujourd’hui plus de 60 hôtels dans le monde, ainsi que 70 restaurants.

Le Saint George de Toronto a officiellement été ajouté à la liste en juin dernier.

Quoi?

Hôtel Kimpton Saint George, 4 étoiles (selon le site de réservations en ligne), www.kimptonsaintgeorge.com

Où?

280 Bloor St., le long de ce qu’on appelle le «Culture Corridor», dans le quartier The Annex

Prix?

Autour de 300 $ pour une chambre

Quelques adresses gourmandes à proximité

- L’Espresso Mecurio Bar, resto et comptoir traditionnel italien, 321 Bloor St. W, www.lespressobarmercurio.com

- Planta, resto végétalien du chef David Lee, 1221 Bay Street, www.plantarestaurants.com

- Le Fortunate Fox, pub gastronomique situé dans l’hôtel, thefortunatefox.com

Aussi à découvrir à Toronto

