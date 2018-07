Questions sur votre chien et la marijuana

La marijuana sera bientôt légalisée au Canada. Cela fera le bonheur des uns et le malheur des autres, mais chose certaine, cela fera sans aucun doute augmenter le nombre de chiens qui se retrouveront chez leur médecin vétérinaire en urgence pour cause d’intoxication. Vous en doutez ? Eh bien lisez ce qui suit, car je réponds à vos questions.

Est-ce exact de dire que votre chien sait ce qui est bon pour lui et ne mangerait jamais de la marijuana ?

Non, absolument pas ! Les chiens nous ont déjà prouvé depuis longtemps qu’ils sont tout à fait capables de manger des objets, des corps étrangers et toutes sortes d’autres produits dangereux. En plus, il ne faut pas oublier qu’il existe plusieurs items comestibles (et alléchants !) faits à base de marijuana : brownies, biscuits, muffins, bonbons, etc. Selon un sondage réalisé par l’AMVQ (Association des médecins vétérinaires du Québec en pratique des petits animaux) auprès des médecins vétérinaires du Québec, la marijuana serait déjà en 3e place des intoxications courantes chez les chiens chez nous.

La marijuana peut-elle causer des problèmes à votre chien ?

Oui. Ils sont très sensibles au THC. Bien sûr, la majorité du temps, la situation ne sera pas mortelle, mais ce n’est pas toujours le cas. Dans ce sens, il ne faut surtout pas oublier que les chiens avalent généralement de grandes quantités à la fois, et aussi que plusieurs produits contiennent des concentrations de marijuana (ou de THC) beaucoup plus élevées et que cela pourrait s’avérer dangereux.

Quels sont les effets néfastes de l’ingestion de marijuana chez le chien ?

La plupart du temps, l’animal démontre de la désorientation, de la sédation et une démarche anormale. Il pourra aussi devenir hyper réactif, souffrir d’hypothermie, avoir des pupilles dilatées et une fréquence cardiaque diminuée. Peuvent aussi s’ajouter à cela l’incontinence urinaire, les vomissements, l’agitation, de la vocalisation, une salivation excessive et, plus rarement, des convulsions ou un coma.

Que dois-je faire si mon chien mange accidentellement de la marijuana ?

La chose à faire est de contacter immédiatement votre médecin vétérinaire pour obtenir de l’aide et des conseils. Ne tentez pas de faire vomir votre animal ni de le traiter par vous-même avant de vérifier si cela est la bonne chose à faire pour votre animal. Les manœuvres médicales vont varier en fonction de la santé de votre animal et surtout de son état ainsi que de la quantité de marijuana ingérée et du temps écoulé.

Combien de temps ces effets néfastes peuvent-ils durer ?

Les effets sont d’une durée variable, mais généralement entre 18 et 24 heures. Il n’est pas rare de voir des chiens encore bien intoxiqués 24 heures après l’ingestion. Les effets peuvent parfois durer jusqu’à 72 heures, selon les données de l’Animal Poison Control Center.

Comment pouvez-vous protéger votre chien et prévenir de telles situations ?

Qu’un ou plusieurs membres de votre famille consomment de la marijuana à titre récréatif ou médical, il est essentiel de considérer la marijuana ainsi que tous ses produits dérivés comme si c’était un médicament. Il est donc important de bien la ranger, de la mettre hors de la portée des enfants et des animaux.

On vend de plus en plus de produits contenant de la marijuana pour les animaux. Est-ce une bonne chose ?

Ces produits contiennent surtout du CBD (cannabidiol) et peu ou pas de THC. Le CBD est utilisé au niveau « médical » humain et est reconnu pour ses effets bénéfiques, mais pour ce qui est des chiens, ce n’est pas encore aussi clair et net quand on regarde les études à ce jour.