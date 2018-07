Raymond Bouchard célèbre 50 ans de carrière

L’acteur de 73 ans, Raymond Bouchard, qui compte cette année 50 ans de vie artistique, profite de l’occasion pour renouer avec le théâtre. C’est dans la comédie à succès Représailles, de l’auteur français Éric Assous, que l’on pourra le voir tandis qu’il interprétera un homme infidèle qui se fait prendre la main dans le sac pour ensuite subir les représailles de sa femme.

« Je ne prends pas de retraite », lance le comédien Raymond Bouchard, qui adore jouer au théâtre et qui n’a jamais douté de son choix de carrière, même à sa sortie du Conservatoire en 1970. « Je prends cependant un peu plus de temps pour moi, je ne vais plus accepter un projet de tournage le jour et jouer au théâtre le soir en même temps, comme j’ai déjà fait par le passé. »

Amoureux du théâtre, la tête d’affiche de Représailles avait d’ailleurs joué il y a deux ans cette même pièce au Théâtre des Grands Chênes, qui déménage pour la saison estivale au Théâtre de Rougemont.

Cette comédie, qui a connu un important succès en France, a aussi conquis le public québécois en région lors d’une tournée.

« C’est la pièce la plus drôle que je connaisse », souligne le comédien qui personnifie avec plaisir un homme qui multiplie les infidélités et compte trois maîtresses. « Les rires sont garantis. »

Mariage de sa fille

C’est le jour du mariage de sa fille Mélissa, que Francis (Raymond Bouchard) se fera prendre à son propre jeu. « Il a invité ses maîtresses au mariage de sa fille », précise-t-il. L’homme infidèle qui est toujours en train de mentir sera forcé d’admettre ses infidélités, puisque sa femme Rose (Gabrielle Mathieu) l’aura vu danser avec une jeune blonde au mariage. Pire encore, les trois maîtresses de Francis, toutes campées par Myriam Poirier, auront chacune passé un moment dans ses bras lors de ce fameux mariage.

À partir de là, Francis aura à payer le prix de ses infidélités voire même à être dépouillé de sa fortune, car Rose compte bien se venger.

Bien que Francis soit des plus maladroit avec sa femme, il est toujours amoureux de celle-ci. Rebondissements et quiproquos sont à prévoir.

« C’est une comédie de boulevard », fait remarquer Raymond Bouchard.

Adaptation québécoise

Dans la version originale française, c’est le comédien Michel Sardou qui interprétait Francis, l’homme infidèle. Pour l’adaptation québécoise, on a fait appel à Michel Tremblay, qui a modifié la pièce afin de lui donner un ton bien de chez nous.

Par ailleurs, on retrouvera Raymond Bouchard une fois de plus sur les planches au Théâtre du Rideau Vert dans la pièce Le Schpountz d’après le scénario de Marcel Pagnol, dans une mise en scène de Denise Filiatrault, au printemps prochain. Loin de s’arrêter, le comédien sera également de la distribution de l’adaptation cinématographique de la bande dessinée Magasin général.

Représailles

Auteur : Éric Assous

Adaptation : Michel Tremblay

Mise en scène : André-Marie Coudou

Distribution : Raymond Bouchard, Jean-Bernard Hébert, Gabrielle Mathieu, Myriam Poirier, Sylvianne Rivest-Beauséjour et Jean-Léon Rondeau

À l’affiche jusqu’au 18 août

Au Théâtre de Rougemont (Montérégie)