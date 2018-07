Retrouvailles pour les 50 ans de la LHJMQ?

Jean Sawyer, qui fut le tout premier relationniste de l’histoire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Remparts de Québec en 1969, jongle avec l’idée d’organiser, avec la collaboration de La Confrérie des Amis du Québec, une soirée, à l’automne, afin de réunir ceux et celles qui ont marqué les débuts des Remparts de Québec, au moment de la saison 1969-1970.

Jean pense évidemment à quelques joueurs, dont Guy Lafleur et André Savard, les propriétaires et associés de l’époque (la Société Colibec), mais aussi à quelques journalistes (Claude Bédard, Roger Doré, Jacques Arteau) qui ont été témoins des premiers pas de l’équipe. Les Remparts ont disputé leur premier match au Colisée de Québec contre les Éperviers de Sorel, le 18 octobre 1969, devant plus de 4 000 spectateurs enthousiastes. À suivre.

Le Toast 2.0

Photos courtoisie

Les propriétaires du Toast!, Stéphane D’Anjou et le chef Christian Lemelin, avaient convié les médias à une visite du restaurant, situé au 17 rue du Sault-au-Matelot, Québec, et qui avait été victime des flammes en décembre dernier. Affichant un décor entièrement repensé, le restaurant logeant dans l’hôtel Le Priori a donc rouvert ses portes après plusieurs mois de travaux. Sur la photo principale, de gauche à droite : Francis Pouliot, chef exécutif ; Christian Lemelin ; Alexandre Marchand, sommelier et Stéphane D’Anjou, maître d’hôtel et propriétaire.

Deux fois plutôt qu’une

Photo courtoisie

Robert Robitaille, de Lévis, arrondissement Saint-Jean-Chrysostome, aura deux excellentes occasions de fêter particulièrement le mercredi 25 juillet. Si ce n’est pas déjà fait, il pourra raconter à ses amis(es) son 1er trou d’un coup réalisé le 7 juillet dernier au club de golf de Lotbinière à Saint-Gilles. Il avait utilisé son fer 8 au trou numéro 16 sur une distance de 137 verges pour réaliser son exploit sous les yeux de ses témoins Normand Laroche, Jasmin Caron et Daniel Hémond. L’autre raison de célébrer sera son anniversaire de naissance. Il aura 57 ans mercredi. Ça valait bien une photo sur ma page.

Collège Champigny

Photo courtoisie

Le 2e tournoi de golf de la fondation du Collège Champigny, présenté le 16 juin dernier au club de golf Albatros sous la coprésidence d’honneur d’Alain Côté et de son fils Mathieu Côté (Napa pièces d’auto), a réuni 80 golfeurs et a permis d’amasser 4200 $. Sur la photo : Alain Côté, Annie Asselin, comité organisateur et membre du CA de la fondation ; Mathieu Côté et Jean-Philippe Riopel, du comité organisateur et membre du CA de la Fondation.

Coupe Audi Quattro 2018

Photo courtoisie

80 golfeurs ont pris part le 11 juillet dernier, au club de golf La Tempête, à la 6e Coupe Audi Quattro organisée par les deux concessionnaires Audi de la région de Québec. Les gagnants, Mathieu Maranda et Karl Dionne ont obtenu le meilleur score en formule Stableford et passent ainsi à la finale canadienne qui aura lieu au Rodd Crowbush Golf & Beach Resort de l’Île-du-Prince-Édouard du 24 au 27 août. Peut-être seront-ils de la finale mondiale présentée à Kitzbühel en Autriche, du 23 au 27 septembre. Sur la photo, de gauche à droite : Marc Gauvin, directeur général, Audi Sainte-Foy ; Mathieu Maranda, Michèle Jalbert, organisatrice (M Création d’événements) ; Karl Dionne et Carl Boivin, directeur général, Audi Lévis.

Anniversaires

Photo courtoisie

Denis Laforest (photo) directeur général de la Caisse Desjardins de Québec... Caroline Néron, comédienne, chanteuse, femmes d’affaires et conférencière, 44 ans... Rory Culkin, acteur américain, 29 ans... Josh Hartnett, acteur américain, 40 ans.... Charlotte Gainsbourg, actrice française, 47 ans... Cat Stevens, chanteur, aussi connu sous le nom de Yusef Islam, 70 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 21 juillet 2017. John Heard (photo), 72 ans, acteur américain qui a notamment campé le rôle du père dans Maman, j’ai raté l’avion... 2016. Lewie Steinberg (photo), 82 ans, musicien américain... 2015. E. L. Doctorow (photo), 84 ans, romancier américain... 2013. Denys de La Patellière, 92 ans, réalisateur et scénariste français... 2011. Elliot Handler, 95 ans, cofondateur du fabricant de jouets Mattel... 2008. Denis Morin, 51 ans, infographiste et artisan de la première heure au Journal de Québec.