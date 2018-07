Ils ont célébré la musique québécoise sans jamais rechercher la gloire. Pourtant leurs carrières respectives pourraient remplir un livre d’histoire. Six chansonniers de métier partagent avec nous quelques anecdotes de coulisses.

Daniel Fontaine

Photo Pierre-Paul Poulin

Âge : 65 ans

Années de service : 46 ans

Premier spectacle : Le Saint-Vincent (Montréal)

Chanson fétiche : September Morn, de Neil Diamond et Gilbert Bécaud

Après 10 000 représentations au compteur, Daniel Fontaine pourrait se retirer – il en a les moyens –, mais le chansonnier aime trop le métier pour décrocher. D’ailleurs, le vétéran ne manque pas de boulot. « Quand je monte sur scène, c’est le public qui compte. Comme chansonnier, je ne suis pas là pour dicter mes goûts musicaux, mais pour distraire les gens et leur livrer la marchandise sans prétention », assure celui qui se destinait à devenir un musicien classique. Un gros producteur lui a déjà proposé de signer avec lui en vue d’un disque. « Si j’avais accepté, il y a longtemps que je serais mort de faim. Les auteurs-compositeurs-interprètes durent en moyenne trois ans, après ils sont barrés. Moi, j’aime la chanson et la liberté. Je n’ai jamais été une vedette, donc je ne pourrai jamais devenir has-been. » Selon lui, la force du chansonnier est de pouvoir réunir les gens. « Si tu entres seul dans une boîte comme aux 2 Pierrots, tu ne finis jamais la soirée seul. »

Joe Leroux

Photo Pierre-Paul Poulin

Âge : 65 ans

Années de service : 48 ans

Premier spectacle : La première partie de René Simard à la Place des Arts (Montréal)

Chanson fétiche : L’hymne au printemps, de Félix Leclerc

Si vous étiez du genre à sortir dans le Vieux-Port dans les années 1970, vous avez sûrement entendu chanter Joe Leroux. Jadis reconnaissable à sa tignasse et à son épaisse moustache noire, l’homme a contribué à l’apparition des chansonniers animateurs aux côtés de Pierre Rochette et Pierre David, les deux « Pierrots » qui ont donné leur nom à la boîte. « On lançait des jokes sans arrêt entre les tounes. L’ambiance était électrique. Les gens étaient debout, faisaient la vague et embarquaient dans nos folies. » En plus de s’être produit dans 18 pays, le chansonnier a chanté à la première Saint-Jean-Baptiste du Bloc Québécois. « Ça s’est passé dans une cour arrière d’Ottawa. Je peux vous confirmer que Lucien Bouchard connaît ses chansons québécoises ! » s’exclame-t-il. Sa recette pour faire lever un party ? « Je partais comme une bombe avec une toune qui allait toucher la fibre nationaliste des gens. Après, je jouais une heure sans m’arrêter. »

Odette Coulombe

Photo Pierre-Paul Poulin

Âge : 56 ans

Années de service : 38 ans

Premier spectacle : La Butte à Mathieu (Val-David)

Chanson fétiche : La complainte du phoque en Alaska, de Beau Dommage

Pas de doute, c’est le métier qui a choisi Odette Coulombe. À 18 ans, la jeune pianiste de Prévost était déjà une cliente fidèle de la Butte à Mathieu quand elle a connu son baptême des planches. « Pierre Rochette chantait La complainte du phoque en Alaska. Quand il a vu que je connaissais les paroles par cœur, il m’a fait monter sur scène. Une semaine plus tard, on m’a demandé de remplacer au pied levé un pianiste. J’étais devenue chansonnière ! » Étant l’une des rares femmes du circuit, Odette Coulombe a vite appris à développer le sens de la répartie et par prudence, elle ne buvait jamais d’alcool pendant ses performances. « Souvent, je me faisais demander si j’avais un vrai job. Pourtant à 20 ans, je gagnais plus que mon père. » Après avoir quitté la scène pendant quelques années pour se consacrer à un spectacle sur la prévention des abus contre les enfants, elle se produit désormais de temps à autre « par plaisir » en plus d’enseigner le chant à l’école Cantabilé à Granby.

Marc-André Rioux

Photo Pierre-Paul Poulin

Âge : 29 ans

Années de service : 11 ans

Premier spectacle : Fête de la Saint-Jean-Baptiste à Saint-Étienne-de-Beauharnois

Chanson fétiche : Toune d’automne, des Cowboys fringants

Marc-André Rioux a fait le grand saut il y a six ans en quittant son emploi régulier pour se consacrer corps et âme à Lendemain de veille. Le groupe de country rock a sorti un premier album en juin 2017. « Pour faire grandir le projet, ça demande du temps. Il faut s’occuper de notre production, de notre promotion, de notre présence sur les médias sociaux... On fait tout. » Également­­­ chansonnier solo, il a appris qu’il ne fallait jamais sous-estimer le pouvoir rassembleur de la chanson québécoise à l’occasion d’un spectacle pour les finissants­­­ d’une école secondaire de La Salle. « J’étais vraiment stressé parce que les jeunes ont tendance à avoir le jugement rapide et à le faire sentir. J’ai joué 90 % de tounes québécoises : Les Colocs, Kaïn, Mes Aïeux, etc. La réaction­­­ a été fantastique. À la fin, les jeunes chantaient sur scène avec leurs profs. » L’artiste de la relève rêve d’une renaissance des boîtes à chansons d’antan. « La proximité de la scène crée une communion que ne procurera jamais une vidéo sur YouTube. »

Daniel Blouin

Photo Pierre-Paul Poulin

Âge : 60 ans

Années de service : 36 ans

Premier spectacle : L’auberge­­­ Far Hills Inn (Val-Morin­­­)

Chanson fétiche : Le temps des cathédrales, de Notre-Dame-de-Paris

Daniel Blouin, qui a fait ses débuts en jouant de la musique dans une colonie de vacances, n’imaginait jamais qu’il gagnerait un jour sa vie comme chansonnier. « Je n’étais pas le meilleur chanteur, mais j’étais le plus performant. Je cabotinais souvent. Un soir, pendant que Daniel Fontaine jouait, je me suis placé derrière lui pour imiter un chien qui urinait. Il ne comprenait pas pourquoi tout le monde riait. » Son côté baveux lui a sûrement sauvé la vie lorsqu’il s’est retrouvé à jouer dans un bar de Matagami devant le club de motards local. « Leur chef me disait d’aller prendre un break. Je lui ai répliqué que j’allais faire une autre chanson juste pour le faire c... Tout le monde a ri et les gars m’ont bien traité après le spectacle. Mais moi, j’étais mort de peur ! » Après avoir vécu comme chansonnier dans les Antilles pendant 12 ans, Daniel Blouin est en France pour collaborer à la carrière musicale de l’ex-médaillé olympique Gwendal Peizerat.

Dany Pouliot

Photo Pierre-Paul Poulin

Âge : 53 ans

Années de service : 36 ans

Premier spectacle : L’hôtel Victoria (La Sarre)

Chanson fétiche : Juste pour voir le monde, de La Chicane

Arrivé dans le circuit au début des années 1980, Dany Pouliot est heureux d’avoir connu l’époque où chaque village avait sa boîte à chansons. « J’ai beaucoup tourné en Abitibi, ma région natale, et au Saguenay. La chimie se créait facilement avec le public et certains te suivaient d’un bar à l’autre. N’empêche qu’entre chansonniers, la compétition pouvait être forte pour gagner la faveur du public. L’un pouvait chanter les tounes que l’autre avait prévues uniquement pour le mettre dans le pétrin ! » Depuis, Dany Pouliot s’est adapté à la demande en jouant dans les mariages et les restos-bars, développant ainsi un vaste répertoire. « On m’a envoyé devant tous les publics imaginables, du bar country jusqu’au cercle des fermières. Parfois tu joues et tu te dis : “C’est ma dernière chanson et je quitte.” Mais il faut rester professionnel jusqu’à la tombée du rideau. À force d’être patient, tu finis par trouver la toune qui capte leur attention et finalement, la soirée termine en beauté. »