Sports de salon

Le milieu sportif fascine beaucoup. Il est souvent la trame de fond de fictions qui nous en font voir les dédales. Mis à part le hockey qui a inspiré Lance et compte et Les Boys, plusieurs sports d’été sont abordés dans nos séries. En cette période post-Coupe du monde de soccer et pré-Coupe Rogers de tennis, en voici quelques-unes, question de vous remémorer des souvenirs ou vous donner envie de reprendre la raquette ou le ballon.

Soccer

Tactik (actuellement sur Unis.tv)

Photo d'archives

Le soccer était la toile de fond de cette série jeunesse qui a connu six saisons à Télé-Québec. On y retrouvait des préados, des garçons et des filles, qui faisaient partie d’équipes de soccer : l’Épik et l’Unik. Ils découvraient la vie à travers l’école, leur famille, leur entraînement et les liens qui se tissaient entre eux grâce au sport. Le soccer est le sport le plus pratiqué par les jeunes Québécois.

21 Thunder (actuellement sur Netflix)

Photo Netflix

Cette série canadienne pour ados tournée à Montréal nous emmène au cœur des entraînements d’une équipe dont les joueurs ont moins de 21 ans et travaillent fort pour prouver qu’ils ont leur place au sein de l’équipe majeure. Sur le terrain, ils mènent de belles victoires, mais à l’extérieur, ils doivent jongler avec leur vie. On les suit avec leur entourage dans la dualité et la compétition auxquelles ils sont confrontés.

Basketball

One Tree Hill (Les frères Scott)

Photo CN

Présentée avec succès pendant neuf saisons sur la chaîne CW puis à Vrak, cette série pour ados oppose deux demi-frères, dont le vécu est très différent, et qui se retrouvent dans la même équipe de basketball au collège.

Tennis

Les beaux malaises (actuellement sur Club illico)

Photo TVA

Vous allez me dire qu’on a plus parlé au tennis que joué du tennis dans Les beaux malaises. C’est vrai ! D’abord parce que du tennis à trois, c’est pas évident. Si Martin et Patrick avaient l’air de s’étirer pour échanger quelques balles, Jean-François réchauffe plutôt le banc. Mais ça donne quand même une visibilité sympa à ce sport qui se pratique bien entre chums.

15/love

Photo YTV

Avec un titre comme celui-là, on ne peut qu’avoir le tennis comme toile de fond. De 2004 à 2006, cette série jeunesse a conquis des fans sur YTV. On y suivait de jeunes joueurs qui prenaient part à une académie de tennis dans les aléas de leur vie amoureuse, affective et de leurs compétitions. Bien que tournée en anglais, cette série mettait en vedette Laurence Leboeuf.

Football

Friday Night Lights

Photo NBC

Cette série a duré cinq saisons (2006-2011) sur NBC et elle figure encore parmi les séries sportives les plus aimées. Dans cette série, adaptée du roman et du film du même nom, on s’immisce dans une petite ville où le vendredi, tout le monde vit au rythme des matchs de football. Bien que l’équipe soit de niveau collégial, son coach a beaucoup de pression. Les Panthers sont la fierté de la ville et tous aspirent à les voir briller au championnat national.

Ballers (actuellement sur HBO)

Photo HBO

Dwayne Johnson est un acteur très demandé actuellement. Outre les films dans lesquels on le retrouve, il endosse depuis trois saisons sur HBO les traits d’un ancien footballeur de Miami qui décide de devenir agent de joueur. Le hic c’est que la compétition est aussi forte en affaires que sur le terrain.

Course automobile

La dérape (actuellement sur Club illico)

Photo Clubillico

Il y a quelques mois débarquait sur le Club illico une nouvelle série jeunesse dans laquelle des jeunes s’affrontent sur une piste de course. Camille Felton y incarne une adolescente fraîchement débarquée en ville dont le frère est décédé en coursant et qui a elle-même un sacré talent, ce que n’aiment pas les garçons de l’écurie où son père se voit confier un mandat. C’est quand même rare de voir des jeunes évoluer dans ce milieu et les téléspectateurs seront heureux de retrouver de jeunes acteurs qu’ils apprécient.

Cheerleading

Glee

Photo Fox

La populaire série musicale a mis à la fois le football et le cheerleading de l’avant puisqu’au Glee Club, plusieurs prenaient part à une autre activité. Sue Sylvester menait d’ailleurs avec poigne les cheerleaders. Glee a connu six saisons mythiques sur Fox.

Cheerleading (actuellement sur Véro.tv)

Photo TouTV

Plusieurs séries américaines s’intéressent à la réalité du cheerleading, sport très implanté chez nos voisins du Sud. Cette série documentaire suit pendant un an le quotidien des athlètes de l’école Flyers All-Starz de Montréal, un établissement actuellement bien coté qui se démarque dans plusieurs concours tout en aspirant à décrocher une place sur les podiums des compétitions mondiales les plus importantes. On y observe le travail acharné des membres de l’équipe. Le cheerleading est une discipline grandissante chez nous.

Baseball

Pitch

Photo HBO

Si le baseball connaît un regain sur les terrains de chez nous, il est aussi la trame de fond d’une série qui n’a vu qu’une seule saison l’année dernière sur Fox. Pitch relatait le parcours de Ginny Baker, première femme à avoir lancé dans la Ligue majeure de baseball. Cette histoire fictive mettait l’accent sur ses fameux lancés en tire-bouchon.

A League of Their Own (Amazon en 2019)

Mais le monde du baseball n’a pas fini de fasciner puisqu’Amazon vient de commander une adaptation du populaire film du même nom qui mettait en vedette Tom Hanks, Geena Davis et Madonna. Nous sommes ici dans les années 40 alors qu’un coach se voit imposer d’entraîner une équipe de femmes.

Pêche

Les pêcheurs (actuellement sur Tou.tv)

Photo Radio Canada

On ne pourrait pas parler de sport d’été sans parler de pêche. Mais dans le cas de Martin Petit et de ses invités, on ne peut pas dire qu’elle soit très fructueuse. En effet, en cinq saisons, beaucoup d’humoristes se sont assis dans la barque et ont jasé des aléas de leur vie, mais je n’ai pas le souvenir d’avoir vu un seul poisson ! Mais c’est agréable de se retrouver sur un lac de l’Estrie, dans un chalet avec des humoristes aimés qui font preuve d’autodérision en jouant leur propre rôle dans des situations abracadabrantes qui pourraient souvent être de véritables histoires de pêche.