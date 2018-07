Un haut gradé de la SQ et son célèbre père menacés

Les forces policières vont accentuer la pression sur les Hells Angels et leurs acolytes au cours des prochaines semaines, pour répliquer à leurs « tactiques du temps de “Mom” Boucher ».

C’est du moins le mot d’ordre qui a été lancé par l’état-major de la Sûreté du Québec à l’ensemble de ses 5700 policiers en guise de réponse aux menaces visant l’inspecteur Guy Lapointe et son père, l’ex-hockeyeur étoile du même nom.

D’après nos sources, les quelque 80 membres en règle des Hells et les 200 membres de leurs clubs sympathisants dans la province peuvent s’attendre à se faire « coller » et intercepter « partout au Québec » par les patrouilleurs, et ce, chaque fois qu’ils enfourcheront leur moto.