Un professeur inclut des photos de ses étudiantes en bikini dans sa présentation

Un scientifique s’est attiré l’ire de son auditoire en incluant des photos de ses anciennes étudiantes en bikini dans un exposé pour présenter ses travaux de recherche, plus tôt ce mois, aux États-Unis.

Le Dr Richard C. Vogt présentait une conférence sur les tortues lors d’une réunion des scientifiques spécialistes des poissons et des amphibiens, le 12 juillet dernier, à Rochester, dans l’État de New York. Or, plusieurs personnes ont été offusquées par la présence de photos montrant d’anciennes étudiantes du professeur en bikini dans sa présentation, selon le Democrat & Chronicle.

Les organisateurs de la conférence avaient même censuré à l’aide de carrés bleus des parties du corps de plusieurs femmes présentées sur les photos.

«Nous avons vu des diapositives dans sa présentation qui auraient pu offenser des gens, a reconnu Henry Mushinsky au Democrat & Chronicle. À mon avis, il est déplorable qu’il ait été choisi pour faire cette présentation, mais sans l’adoption d’un code de conduite, nos mains sont liées.»

Selon l’une de ses consoeurs, Vogt, qui avait été honoré par la Ligue des herpétologistes, n’en était pas à sa première présentation de mauvais goût.

«C’est quelque chose qu’il fait depuis 20 ans..., a indiqué Emily Taylor au Democrat & Chronicle. Il y a une grosse différence entre ce qu’il fait et des photos d’étudiants dans des habits que l’on porte normalement sur le terrain.»

En réponse à cette controverse, la Ligue des herpétologistes a retiré au Dr Vogt la distinction qu’elle lui avait précédemment accordée. Le président de l’association a par ailleurs assuré dans un communiqué diffusé vendredi que la Ligue «n’endosse les inconduites sexuelles, le harcèlement ou la discrimination sous aucune forme au sein de ses membres».