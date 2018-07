Une 500e pour Scalabrini

Patrick Scalabrini l’a, sa 500e victoire ! Après quatre défaites consécutives, les Capitales ont permis à leur gérant d’atteindre le chiffre magique, samedi soir, en arrachant un gain de 3-2 en 10 manches face aux Boulders de Rockland sur le terrain du Palisades Credit Union Park.

Scalabrini était stoppé à 499 victoires en carrière depuis lundi soir, à Ottawa. Il a finalement pu entrer dans ce club sélect des entraîneurs de baseball ayant récolté autant de succès avec la même formation grâce au troisième point de sa troupe inscrit sur un mauvais relais du receveur adverse à la manche supplémentaire.

En poste depuis 2010 avec le club indépendant de Québec, Scalabrini est le meneur incontesté de la franchise, loin devant Michel Laplante (261) et Jay Ward (135).

Au rythme où les Capitales enfilent les victoires saison après saison, l’homme de 41 ans peut aspirer à rejoindre Joe Calfapietra, qui a célébré 622 fois à la barre des Jackals du New Jersey à la régulière, au sommet des instructeurs les plus victorieux de la Ligue Can-Am (depuis 2005).

« Enfin ! C’était tough à aller chercher. Ça soulage, parce que ça fait un bout qu’on essaie d’aller la chercher. Et on dirait qu’après quelques matchs, on s’en préoccupe moins et on ne veut que gagner, mais avec le recul, je suis très content et je vais célébrer un peu. Et on va aller chercher la 501e ! » a-t-il lancé en entrevue téléphonique après avoir récupéré la balle devenue précieuse grâce au retrait au bâton de Nolan Becker mettant fin aux hostilités.

Modeste dans l’exploit

Scalabrini avouait avoir de la misère pour le moment à réaliser l’ampleur de son exploit. Peut-être en prendra-t-il davantage connaissance au retour de l’équipe au Stade Canac, lundi soir, où la foule devrait lui réserver un bel accueil.

« J’ai tellement le nez dedans, et chaque heure de notre vie pendant l’été, on pense à l’équipe et à la façon dont on peut s’améliorer. C’est une réussite de plusieurs années et ça prend du recul pour réaliser le tout [...] Le pourcentage de victoires démontre que ça s’est fait rapidement et j’en retire une fierté », a exposé l’instructeur, qui avait disputé trois saisons comme joueur dans l’uniforme blanc à rayures bleues avant d’enfiler sa casquette de coach.

Bonne sortie de Johnson

Brad Antchak a marqué le point décisif sur une erreur du receveur des Boulders sur sa tentative de vol au troisième coussin. L’égalité de 2-2 perdurait depuis la troisième manche.

Jay Johnson a dominé sur la butte en n’allouant que trois coups sûrs en sept manches et un seul point mérité bien que le succès ait été accordé à Trevor Bayless. Becker a ensuite obtenu son 10e sauvetage.

« On a mis de la pression et ça leur a fait mal. On a essayé de forcer les choses comme on ne s’élance pas bien », a expliqué Scalabrini, encensant aussi le boulot de son partant et de ses releveurs.

En vitesse

Défait à ses deux derniers départs, Karl Gélinas (6-4, 3,35) sera le partant pour Québec dimanche après-midi dans le dernier match de la série...