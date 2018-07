1333 Canadiens bannis de leurs foyers

Pas moins de 1333 Canadiens sont actuellement emprisonnés à l’étranger, parfois torturés et privés de tout secours des autorités canadiennes, d’après les plus récents chiffres d’Affaires mondiales Canada obtenus par Le Journal.

Le Journal a obtenu ces données en questionnant le ministère responsable des services consulaires au sujet de Toufik Benhamiche, un Québécois menacé de prison à Cuba et qui tente d’obtenir l’aide d’Ottawa.

Ces chiffres révèlent que la plupart des Canadiens emprisonnés à l’extérieur du pays le sont aux États-Unis. Beaucoup ont été jugés et inculpés pour des crimes à la suite de procès justes et équitables.

C’est le cas de Mélina Roberge et Isabelle Lagacé, deux Québécoises condamnées en Australie en février après avoir plaidé coupables à des accusations de trafic de cocaïne.

Mais l’histoire de Mohammed Al-Attar, arrêté en Égypte en 2007, n’a rien d’une croisière de luxe, comme celle que se sont offerte les deux trafiquantes.

Alors qu’il rendait visite à sa famille au Caire, le Torontois a été arrêté et accusé d’espionnage pour le compte d’Israël en sol canadien.

Séduit par Satan

Israël a nié en bloc les accusations, soulignant que le procès n’était « pas basé sur des faits ».

Mais la justice égyptienne a déclaré que l’homme avait été « séduit par Satan » et avait « vendu son pays au diable », rapportait Reuters le jour du procès.

Mohammed Al-Attar a été condamné à 15 ans de prison sur la base d’aveux qui auraient été obtenus sous la torture, une violation grave des droits de l’homme, selon le droit international.

« Mohammed Al-Attar a été forcé de boire son urine, il a été battu, électrocuté et pendu tête en bas avant de confesser ses supposés crimes », relate Majed El-Shadie, de One Free World International, une organisation de défense des droits de la personne basée à Toronto.

M. El-Shadie a lui-même été emprisonné, torturé et condamné à mort en Égypte. Il doit sa survie aux Nations-Unies, qui l’ont aidé à obtenir le statut de réfugié au Canada en 2002, après qu’il a réussi à s’échapper seul de prison.

Discriminé

Son organisation réclame depuis des années l’intervention d’Ottawa pour sauver M. Al-Attar des geôles égyptiennes, en vain.

« Si la personne est une bonne Canadienne anglaise ou française, qui s’appelle Tremblay ou Martin, on agit rapidement », dénonce Anne Sainte-Marie, d’Amnistie internationale Canada.

« Mais dans les autres cas, Ottawa ignore que dans certains pays on a recours à la peine de mort pour se débarrasser des indésirables, ou à la torture pour arracher des aveux », dénonce-t-elle.

Peut mieux faire

Amnistie internationale appelle Ottawa à accorder avec célérité un soutien égal à tous les Canadiens, quel que soit leur origine ou le pays dans lequel ils sont en difficulté.

En mai, le Vérificateur général du Canada a souligné que « le niveau d’assistance consulaire variait d’un cas à l’autre ».

Il a également noté que dans le cas de mauvais traitements ou de torture, « il avait fallu aux fonctionnaires du Ministère entre un et six mois pour évaluer officiellement le bien-fondé des allégations ».

« Quand vous êtes derrière les barreaux, c’est une éternité », souligne Mme Sainte-Marie.

Nombre de Canadiens emprisonnés à l’étranger

Afrique / Moyen-Orient : 43

États-Unis : 843

Amériques : 106

Asie / Océanie : 270

Europe : 71

Total : 1333

Source : Affaires mondiales Canada, 10 juillet 2018

♦ Raïf Badawi

Le blogueur et écrivain saoudien Raïf Badawi est un des prisonniers d’opinion les plus célèbres au monde. Accusé d’apostasie et d’insulte à l’islam, il a été condamné à 10 ans d’emprisonnement et à 1000 coups de fouet.

Bien que son épouse et ses trois enfants aient trouvé refuge au Québec, où ils viennent d’obtenir la citoyenneté canadienne, ce n’est pas le cas de M. Badawi, qui est en prison en Arabie saoudite depuis 2012. Il ne figure donc pas dans la liste des 1333 Canadiens emprisonnés à l’étranger.

Il a été impossible d’obtenir la liste exhaustive des Canadiens détenus à l’étranger en raison des dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Néanmoins, voici quelques cas médiatisés.

► Ronald Allen Smith, États-Unis

Originaire d’Alberta

Condamné à mort en 1983 pour le meurtre de deux jeunes autostoppeurs dans l’État du Montana.

► Robert Bolden, États-Unis

Originaire de Terre-Neuve

Condamné à mort en 2006 pour le meurtre d’un gardien de sécurité lors d’une tentative de vol de banque à Saint-Louis.

► Mohamed Al Attar, Égypte

De Toronto, Ontario

Photo AFP

Arrêté en janvier 2007 alors qu’il rendait visite à sa famille. Accusé d’espionnage pour le compte du Mossad. Condamné à 15 ans d’emprisonnement sur la base d’aveux qui auraient été obtenus sous la torture.

► Hussein Célil, Chine

De Toronto, Ontario

Photo courtoisie

Accusé de terrorisme, il a été condamné en 2007 à la prison à vie sur la base d’aveux qui auraient été signés sous la torture. Il est d’origine ouïgoure, une communauté persécutée en Chine.

► Qian Sun, Chine

De Toronto, Ontario

Photo courtoisie

Emprisonnée depuis février 2017 pour sa pratique de Falun Gong, une pratique spirituelle réprimée en Chine. Plus de 40 000 personnes ont signé une pétition demandant au premier ministre Trudeau de tout faire pour obtenir sa libération.

► Neil Bantleman, Indonésie

De Burlington, Ontario

Enseignant à l’école internationale de Jakarta, accusé d’abus sexuels sur trois enfants en 2015. Condamné à 10 ans de prison, il a par la suite été acquitté en cour d’appel, mais condamné à nouveau en cour suprême. L’école et son avocat plaident que l’affaire est une fabrication.

► John Chang, Chine

De Richmond, Colombie-Britannique

Photo courtoisie

Propriétaire du vignoble Lulu Island Winnery. Accusé de trafic de vin de glace. Détenu depuis mai 2016. Son épouse Allison Lu est en liberté, mais n’a pas le droit de quitter le territoire chinois.

► Jeremy Eaton, Philippines

Arrêté lors d’une rafle antidrogue dans le quartier des affaires de Manille, il a été condamné à la prison à vie au terme d’un procès expéditif en septembre 2016. Il clame son innocence, indiquant avoir simplement été au mauvais endroit au mauvais moment.

► Isabelle Lagacé et Mélina Roberge, Australie

De Granby, Québec

Photo Instagram

Condamnées à 8 ans et 7 ans et demi de prison pour trafic de cocaïne.