Barons de presse et politique...

La relation entre média et politique n’est pas nouvelle; et ce qui ne l’est pas non plus, c’est l’indignation sélective quand vient le temps de s’en inquiéter.

Au cours des derniers mois, le Québec a vibré au diapason des liens –parfois troublants – qui existent entre empires médias et politique. Rien de nouveau, ceux qui possèdent les empires médias sont souvent intéressés par la politique, parfois concrètement.

J’écris dans le Journal de Montréal/Journal de Québec, dont l’actionnaire de contrôle, Pierre-Karl Péladeau (PKP), a été député, puis chef de l’opposition officielle, un très court instant. Il l’a payé durement d’ailleurs. Une courte recherche sur le sujet permettra de recenser des dizaines et des dizaines de textes, souvent très durs, envers l’implication de M. Péladeau en politique.

Plus récemment, c’est l’attachement inaliénable à la ligne éditoriale de La Presse par la famille Desmarais qui a fait manchette. Même en se départissant de leur média, les Desmarais ont tout fait pour protéger le biais fédéraliste de La Presse. D’ailleurs, par intrication familiale, ce média n’est pas très loin de l’empire familial; il n’y a qu’à regarder ceux qui pilotent le dossier de l’OSBL.

Certains diront que les Desmarais n’étaient pas en politique active, c’est l’argument qui est sans cesse servi. A-t-on vraiment besoin de faire de la politique active dans leur cas quand c’est possible d’accueillir à coucher dans leur vaste domaine un premier ministre en fonction ou le grand boss de la Caisse de dépôt et placement du Québec?

C’était en février 2012, Jean Charest était empêtré dans les scandales éthiques, et questionné à ce sujet, il n’avait eu pour seule défense que cette phrase suave : « il faut faire confiance aux gens ».

Sans compter que l’empire familial Desmarais a toujours soutenu financièrement les Libéraux; un soutien qui s’accompagne, à la clé, par l’appui à ce parti des équipes éditoriales de leurs médias dans toutes les élections au Québec depuis 1970. En 2014, c’était La Presse plus tous les journaux de leur ancien majordome, soit ceux de Capitales Médias qui ont appuyé le Parti libéral de façon engagée.

Le cas Alexandre Taillefer

Autre exemple intéressant auquel il faut s’intéresser, celui du président de la campagne électorale du Parti libéral, un certain Alexandre Taillefer. Celui-ci occupe une fonction hautement stratégique, dont le mandat est de tout faire pour que son parti gagne les élections.

Ce n’est pas un poste électif, certes, mais nul ne peut nier que c’est un poste capital qui ne doit pas être absous des plus hautes considérations éthiques.

Considérations du genre de celles sur lesquelles on s’est inquiété mille fois, souvent par les mots les plus durs, pour faire état de la position dans laquelle se trouvait Pierre-Karl Péladeau à l’époque.

Alexandre Taillefer est propriétaire, notamment, de l’Actualité. Ce média qui ne cesse d’avoir les mots les plus durs envers l’adversaire juré du Parti libéral, le Parti Québécois.

Ce média qui emploie un agrégateur de sondages – Qc125 – dont les méthodes étonnent, pour rester poli. C’est que cet agrégateur ne se contente plus de l’analyse des enquêtes d’opinion politique, dorénavant, il commande les siennes.

Comme par hasard, il a commandé des sondages dans deux comtés, soit ceux de Jean-François Lisée et de Véronique Hivon. Et dans chaque cas, cela a accouché de manchettes défavorables au PQ.

Comme le faisait remarquer Jean-Marc Léger sur son compte Twitter, il est douteux de se lancer dans de telles enquêtes d’opinion quand le nom des candidats n’est même pas encore connu ou quand le sondeur (Mainstreet ici) omet de mentionner le nom de Hivon, plus populaire que son parti.

Au-delà de ces considérations méthodologiques (notons que M. Léger a souvent vanté les analyses de Qc125), on doit tout de même s’étonner que bien peu de gens s’indignent du fait que le média du chef de campagne du PLQ, qui a sur son payroll un agrégateur-sondeur qui a le pouvoir d’influencer l’opinion publique.

C’était pourtant le type de critiques que l’on étayait à tour de bras quand PKP faisait de la politique.

Faussement, dois-je ajouter.

Car s’il est vrai que l’intrication politique-baron de presse doit être débattue (et pas qu’à la seule aune de l’implication de M. Péladeau), une chose dont on ne pourra accuser Pierre-Karl Péladeau c’est d’avoir imposé une ligne éditoriale au sein de ses médias ni d’avoir influencé le côté « opinion » de son empire pour qu’il favorise une formation politique en particulier. On trouve des fédéralistes, des indépendantistes, des gens de droite, de gauche au sein des pages d’opinion de Québecor.

Et le temps des élections venu, tous les courants idéologiques du Québec y seront représentés. Bien malin celui qui sera en mesure de déceler une ligne éditoriale là-dedans.

En revanche, nous connaissons déjà la position éditoriale de certains autres. Et ce sera le plus petit dénominateur de changement possible.