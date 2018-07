Bientôt des trottinettes électriques en libre-service au Canada?

Les compagnies de trottinettes électriques en libre-service, qui ont rapidement envahi les pistes cyclables et les trottoirs aux États-Unis l’an dernier, s’apprêtent à prendre d’assaut le marché canadien.

Ce service, déjà fort controversé chez nos voisins du sud, pourrait causer des maux de tête aux administrateurs municipaux et aux usagers des réseaux routiers des grandes villes du pays.

Dernier coup fumant de Silicon Valley, la trottinette électrique a été lancée l’an dernier en Californie. Elle fait sensation auprès des investisseurs et certaines entreprises qui en font la promotion valent déjà des milliards de dollars, comme l’explique le Globe and Mail.

L’engin à deux roues peut atteindre une vitesse de 24 km/h. Il peut être libéré n’importe où et les utilisateurs peuvent le localiser grâce à une application GPS. Il en coûte approximativement 1 $ pour déverrouiller une trottinette et 15 cents par minute d’utilisation.

Sur la route, son usage pose toutefois problème. Les utilisateurs filent à vive allure sur les trottoirs et les pistes cyclables, et abandonnent leur trottinette un peu partout. Certaines villes, comme San Francisco, Denver et Milwaukee, ont même décidé d’interdire le service en attendant de trouver une façon de le réglementer.

Visées canadiennes

Les compagnies de trottinettes électriques ont déjà lancé des processus d’embauche à Vancouver, Calgary et Toronto, et ont entrepris des négociations avec les élus municipaux canadiens pour étendre leur service.

«C’est une question de mois avant qu’elles soient [les trottinettes électriques] déployées au Canada», a confié au «Globe and Mail» Euwyn Poon, un Vancouvérois qui a fondé le service de trottinettes électriques Spin, à San Francisco.

Dès lundi, la Ville de Calgary approuvera un projet-pilote de deux ans qui permettra aux compagnies de déployer 10 000 engins en libre-service. Les trottinettes électriques feront ainsi leur apparition dans les rues de Calgary en 2019.

Le modèle d’affaires des trottinettes en libre-service diffère de celui de vélo-partage. Il ne s’appuie pas sur un partenariat public-privé ni sur le financement des gouvernements locaux, mais plutôt sur les fonds des investisseurs de Silicon Valley et de compagnies telles Uber. Celle-ci vient d’ailleurs d’investir 335 millions $ US dans la compagnie de trottinettes Lime, qui vaut déjà plus d’un milliard de dollars.

L’énorme popularité du service aux États-Unis a entraîné son développement rapide et un peu chaotique. Certaines compagnies se sont implantées dans des villes sans avertissement, forçant ainsi les municipalités à réglementer son usage.