Canadien : cinq dossiers à surveiller en vue du camp

Les vacances de la construction battent leur plein, ce qui signifie que le camp d’entraînement des Canadiens de Montréal commencera dans un peu plus d'un mois.

Plusieurs dossiers ont retenu l’attention depuis la fin de la saison, la plus décevante de l’ère Marc Bergevin, alors que l’équipe a conclu son calendrier régulier avec une fiche de 29-40-13.

Il y a encore plusieurs incertitudes concernant l’effectif, alors que le directeur général du CH a été incapable de dénicher un joueur de centre de premier plan et que le défenseur droitier Shea Weber, le quart-arrière de la brigade défensive, ne reviendra pas avant le mois de décembre.

Bergevin se décidera-t-il à embaucher un défenseur (droitier?) sur le marché des joueurs autonomes avant la mi-septembre? Il a déjà offert un contrat à faible risque à Xavier Ouellet et accordé une invitation à Simon Després, qui tenait à obtenir une chance avec l'organisation pour relancer sa carrière. Ces deux Québécois auront une chance en or de briller chez eux, mais ils devront être convaincants à l'automne.

Voici cinq dossiers à surveiller d’ici la tenue du camp d’entraînement.

Max Pacioretty sera-t-il au camp?

Photo d'archives, Martin Chevalier

Aucun dossier ne fait plus jaser à l’heure actuelle. Ce qu’on sait, c’est que le divorce est inévitable. Une histoire d’amour qui se termine mal. Le capitaine Max Pacioretty s’est fait dire que ses services ne seront pas retenus après la prochaine saison et un échange a avorté au dernier repêchage.

Le problème, c’est que ce quintuple marqueur de 30 buts - qui a été repêché et développé par l’organisation - aurait plus de valeur s’il était sous contrat au-delà de la prochaine campagne.

De plus, les Canadiens ont de la compétition sur le marché des échanges : les Hurricanes de la Caroline offrent un ailier gauche plus jeune et qui affiche des statistiques semblables, soit Jeff Skinner.

Bergevin cherchait à acquérir un choix de premier tour sur le parquet du repêchage, à Dallas. Il n’est pas impossible qu’il puisse toujours en obtenir un.

Kotkaniemi forcera-t-il la main à Bergevin?

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Parlant de repêchage, les Canadiens ont défié les pronostics en sélectionnant, avec le troisième choix au total, le joueur de centre Jesperi Kotkaniemi au détriment des ailiers talentueux Filip Zadina et Brady Tkachuk, classés plus haut sur la liste de la Centrale de recrutement des patineurs nord-américains.

Alors que certains experts le considèrent comme un potentiel joueur de concession (la comparaison avec Anze Kopitar est la plus commune), le Finlandais est sous contrat avec l’Assat de Pori, où un rôle important l’attend s’il demeure en Liiga.

Les entraîneurs des Canadiens l’aimaient déjà et ils en raffolent davantage depuis qu’ils l’ont vu au camp de développement dans un maillot bleu-blanc-rouge.

Bien qu’il soit encore jeune et qu’il doit ajouter de la masse musculaire, il tentera de forcer la main aux décideurs dès l’automne.

Dans un récent segment «questions-réponses» avec des internautes, Bergevin a dit de Kotkaniemi : «On va prendre une décision en fonction de ce qu'on va voir pendant le camp. Il jouera soit à Montréal, ou s'il est encore trop loin de la LNH, il pourrait tout aussi bien retourner à Pori pour poursuivre son développement en Finlande. C'est une très bonne ligue.»

En 57 parties avec l’Assat, l’an dernier, le patineur de 6 pi 2 po a inscrit 10 buts et 29 points.

Scherbak doit s’imposer

Photo Le Journal de Montréal, Martin Chevalier

Choix de premier tour en 2014, Nikita Scherbak a montré qu’il a un coup de patin et des mains habiles dans le circuit Bettman, l’an dernier.

Celui qui a marqué quatre buts et totalisé six points en 26 matchs a subi une importante blessure au genou le 26 octobre contre les Kings de Los Angeles. Il a été opéré et n’est revenu au jeu que le 16 décembre avec le Rocket de Laval, où il a impressionné avec 30 points en 26 sortis avant un rappel du grand club en février.

Plusieurs ont salué sa maturité alors qu’il peinait à s’imposer lors des autres campagnes. Il devra maintenir le cap au camp, puisque plusieurs joueurs comme Kerby Rychel et Byron Froese voudront aussi faire leur place, alors que Joel Armia, acquit des Jets de Winnipeg cet été, semble assuré d’avoir une place dans l’échiquier.

Il faut aussi rappeler que le Russe a subi une commotion cérébrale en fin de saison, le cinquième de la formation montréalaise à subir ce sort en 2017-2018.

État des blessés

Photo d'archives, Martin Chevalier

Justement, les blessés ne manquaient pas l’an dernier et les partisans sont en droit de se demander si les éclopés de la plus récente campagne seront prêts lorsque le camp se mettra en branle.

Le plus important morceau de ce groupe est sans doute le défenseur Weber. Le vétéran a subi une intervention au pied gauche le 13 mars et, le 19 juin, il a subi une chirurgie mineure au genou droit.

L’ailier Paul Byron a pour sa part été opéré à l’épaule droite en avril. Sa convalescence durera également six mois. Le petit marchand de vitesse pourrait donc rater le camp, voire début de la prochaine saison.

Puis Andrew Shaw est passé sous le bistouri en avril pour une opération au genou gauche et se soumet également à une rééducation «d'une durée minimale de six mois».

Ajoutez Victor Mete (main), Philippe Danault (tête) et Charles Hudon, qui a eu sa part de malchances tout au long de la dernière année.

L’état de santé de tout ce beau monde sera à surveiller d’ici la mi-septembre.

Quel rôle pour Max Domi?

Photo Joël Lemay

À pareille date l’an dernier, les joueurs se hâtaient de voir Jonathan Drouin dans l’uniforme du Tricolore. Cette année, c’est Max Domi qui sera le «p’tit nouveau» dans l’entourage de l’équipe.

Celui qui s’est amené dans la métropole québécoise en retour d’Alex Galchenyuk, pendant l’entre-saison, est considéré comme un joueur énergique et un fin passeur.

Si Bergevin a maintenu que l’identité de son équipe doit passer par le caractère, la transaction prend tout son sens. Mais puisqu’il s’est départi d’un ancien troisième choix au total et dont le talent était incontestable, Domi devra contribuer sur le plan offensif.

Il sera donc intéressant de voir ce que le numéro 13 démontrera au camp. Le fils du bagarreur Tie est-il automatiquement ancré sur le premier trio avec Drouin et son ami Brendan Gallagher où il pourrait avoir d’autres responsabilités sur l’une des deux unités du milieu?

Chose certaine, ses nouveaux frères d’armes lui ont fait sentir que sa présence était la bienvenue.