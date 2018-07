Champions de demain: dans les pas de Nadal et Federer

Les réalisations de ce joueur de tennis âgé de seulement 13 ans laissent croire toutefois que son idée a bel et bien commencé à germer.

Champion canadien en simple et en double des 12 ans et moins en 2016, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, le résident de LaSalle est en voie de répéter la même fiche parfaite cette année. Doublement titré à l’intérieur chez les 14 ans et moins, en avril dernier, il attend aux championnats extérieurs à Mont-Tremblant, à la fin du mois d’août, pour compléter son balayage.