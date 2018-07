De la «viande sans animaux» jusqu’aux robots-taxis

Les investisseurs en capital de risque sont de plus en plus présents dans le démarrage et l’expansion des entreprises d’ici et d’ailleurs. Il n’y a jamais eu autant d’argent disponible pour les start-up qui vont changer les règles du jeu dans plusieurs marchés. Régulièrement, Le Journal va recenser pour nos lecteurs les investissements marquants de la semaine.

12 M$ pour de la « viande sans animaux »

Photo courtoisie, David Parry/PA Une start-up née à l’Université de Maastricht aux Pays-Bas vient d’amasser près de 12 millions $ pour sa viande in vitro. Le géant agroalimentaire suisse Bell fait partie des investisseurs. Avec sa viande de laboratoire, Mosa Meat espère éviter la souffrance vécue par des milliards d’animaux tout en continuant de faire saliver les amateurs de hamburgers. Le professeur Mark Post (photo) a présenté son premier hamburger à Londres en 2013.

Hardbacon remporte son pari

Photo d'archives, Chantal Poirier La start-up québécoise de l’ex-journaliste Julien Brault a réussi à atteindre son objectif minimum de 150 000 $ lors de sa campagne de financement. « Je pense qu’on est bien parti pour atteindre le plafond de 250 000 $ », estime-t-il. L’application, aussi appelée la « Netflix de l’investissement », permet de suivre ses investissements boursiers en ligne. « Je suis super impressionné par la qualité des investisseurs qui ont investi dans notre campagne », se réjouit Julien Brault.

13 M$ pour une start-up de vision artificielle 3D

Photo courtoisie, Groupe CNW La start-up montréalaise Airy3D, fondée il y a trois ans, met la main sur plus de 13 millions $ dans une ronde menée par Intel Capital. Sa techno d’image 3D vise les marchés des applications mobiles, des maisons intelligentes, de l’automobile, de la réalité virtuelle et augmentée, des drones et de la robotique.

Behavox mise sur l’intelligence d’ici

La start-up de Londres, Behavox, va ouvrir son centre de recherche à Montréal, d’ici le mois d’août. Plus de 200 emplois seront créés. Déjà présente à Singapour, New York et San Francisco, l’entreprise, qui analyse des données pour comprendre le comportement des organisations, est utilisée dans les marchés bancaires, notamment dans le courtage de valeurs.

Plus d’un demi-milliard $ pour des robots-taxis