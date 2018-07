Juste pour rire : Jérémy et ses hommes

Jérémy Demay avait invité plusieurs de ses bons amis à s’éclater avec lui dans son premier gala Juste pour rire. Or, l’humoriste pourrait élargir un brin son cercle social et professionnel pour y inclure quelques femmes, car celles-ci manquaient cruellement sur scène, dimanche.

C’est en effet à une soirée toute masculine qu’était convié le public à la salle Wilfrid-Pelletier, pour ce quatrième et dernier gala 2018. Aucune personnalité féminine ne s’est faufilée parmi la dizaine de comiques au rendez-vous. Heureusement, la plupart d’entre eux ont été excellents et le spectacle était de bon calibre, quoique longuet par moments.

Jérémy Demay a abordé d’emblée le délicat sujet de l’affaire Gilbert Rozon.

«Bienvenue à mon premier gala Juste pour rire! Je vous cacherai pas que ç’a failli pas avoir lieu, à cause de petits problèmes de direction...», a-t-il badiné, avant de préciser que Howie Mandel, nouveau propriétaire de Juste pour rire, est «germophobe» et craint les contacts physiques.

«C’est rassurant de savoir que le nouveau président de Juste pour rire touchera jamais à personne», a souligné Demay.

Vu les circonstances, semble-t-il que ce dernier a été contacté en catastrophe au mois de mai pour piloter un gala.

«Demander à un Français d’animer un gala Juste pour rire, c’est comme demander à Stéphane Rousseau d’animer un ‘‘talk-show’’. Ça se peut que ça lève pas!»

Ovations

Bun Hay Mean, Français d’origine chinoise et cambodgienne, s’est amusé des différences culturelles le distinguant des Québécois. «Pour vous, les Occidentaux, tout ce qui est bridé, c’est un Chinois», a-t-il relevé, tirant sur un vieux cliché.

Alex Roy a parlé de son prénom populaire, alléguant «qu’un soir sur deux, [il] ne soupait pas dans la bonne famille» lorsqu’il était enfant, puis a fait mouche en imitant son chat qui prononce «Bernard» en vomissant.

Olivier Martineau, avec ses gags salés sur sa grand-mère («Est’ morte, j’men câlisse»), Daniel Tirado et ses observations caustiques sur la pédophilie, Mathieu Cyr, né dans un petit village («Oui je suis mon propre cousin») et Mehdi Bousaidan, avec une réflexion sur les «sports de pauvres» entrecoupée d’un extrait de «Maman j’ai raté l’avion», ont reçu des ovations spontanées.

Laurent Paquin, reprenant un segment de son actuelle tournée, «Déplaire», et Eddy King se sont inspirés de leur réalité de papa, et Mario Tessier a usé du thème de l’ego pour répéter ses prochaines dates de spectacles.

Un Kev Adams fier de pratiquer son métier depuis 10 ans («Il y a 10 ans, Emmanuel Macron était en secondaire deux») et Reda Saoui («Au Québec, on n’aime pas la chicane. Et je ne parle pas juste du groupe de musique...») ont complété l’enchaînement.